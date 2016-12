Hurtigruten måtte snu: – Vi merket at vi falt ned noen meter

Søndag gikk Jan Hemstad om bord i MS «Spitsbergen» for å reise med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes og tilbake. Torsdag kveld startet de på ferden videre fra Tromsø, men da de skulle legge fra kai i Skjervøy startet utfordringene.

Uværet som herjer i Nord-Troms og Finnmark gjorde at skipet måtte legge seg i ly i Bergsfjorden.

– Det var bare å holde senga. Det dunket godt i skroget, og vi merket at vi falt et par meter på de verste bølgene, forteller Hemstad.

På det verste skal vinden ha vært oppe i 30 sekundmeter, det som tilsvare sterk storm. Selv klarte Hemstad likevel å sovne i lugaren sin.

– Jeg har ikke blitt sjøsyk ennå. Jeg la nok det fra meg da jeg var i marinen, forteller han.

Fredag formiddag ga kapteinen beskjed om at skipet må snu og reise tilbake til Tromsø. Her skal de ligge til mandag.

– Jeg har ferie, så jeg lar meg ikke stresse, sier Jan Hemstad.

– En del av turistene om bord er litt skuffet over at de går glipp av planlagte utflukter og sånn, og så blir det litt kronglete for de passasjerene som skulle av på veien, men de fleste har forståelse situasjonen, sier han videre.

Jan Hemstad må utsette turen nordover med Hurtigruten på grunn av uværet. Foto: Privat

Utfordring for flere

MS «Kong Harald» fikk motorproblemer i den sterke stormen utenfor kysten av Finnmark natt til fredag. Politiet iverksatte et større beredskapsapparat som kunne settes inn dersom situasjonen skulle forverre seg.

– Det var dramatisk en liten stund, men passasjerene var aldri i noen fare, sier pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen til iFinnmark.

Foreløpig status på alle hurtigruteskipene som befinner seg i, eller på vei fra, Nord-Norge:

MS «Spitsbergen» var på vei nordover, men returnerer til Tromsø. Blir liggende der til mandag 12. desember, før den starter ferden nordover igjen.

«Spitsbergen» var på vei nordover, men returnerer til Tromsø. Blir liggende der til mandag 12. desember, før den starter ferden nordover igjen. MS «Kong Harald» er på vei sørover fra Honningsvåg. Skipet vil gå direkte til Tromsø når uværet begynner å gi seg.

MS «Lofoten» er på vei sørover fra Kirkene, og skal etter planen følge oppsatt rute.

MS «Nordlys» ankommer Tromsø fredag. Skipet skal fortsette nordover etter planene, dersom været tillater det.

Kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, sier til NRK at de gjør så godt de kan for å løse eventuelle utfordringer været fører med seg.

– Vi prøver å løse situasjonen for dem som allerede er på og skal av på veien. De som ikke har gått om bord ennå får pengene for billetten tilbake, sier hun.