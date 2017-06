Hurtigrute-sjefen til frontalangrep på Tromsø-ordfører

– Vi ser et enormt potensial for Tromsø. Men når politikerne ikke klarer å snu seg og skape Tromsø til en arktisk reiselivshovedstad, så må vi aktørene i næringslivet prøve å gjøre det, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Hurtigruten planlegger å kutte anløpet i Tromsø sentrum, og flytte det til Eidkjosen en mil utenfor byen.

– Det er Tromsø kommune sitt manglende lederskap og manglende vilje til å gjennomføre, som fører oss bort fra sentrum, sier Skjeldam.

– Vi opplever at kommunen rett og slett har abdisert til fordel for havnesjefen.

PLANEN KLAR: Konseptskisse som viser Hurtigrutens planer i Eidkjosen. De vil bygge ut 140 meter kaifront, privat passaserterminal og et senter for opplevelsesbasert reiseliv i Tromsø. På taket: En skibakke. Foto: Hurtigruten

Ordføreren: – Vil ha dialog

Hurtigruten har vært i konflikt med Tromsø Havn i flere år. Årsaken er at når den nye terminalen åpner vet de ikke hva kostnadene blir.

VIL HA DIALOG: Ordfører Kristin Røymo i Tromsø mener det skal være mulig å få til en løsning. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Til tross for utallige dialoger med ordføreren, kommunen og havnesjefen, så har vi ennå ikke klar tå få forutsigbarhet for noe som åpner neste år. All mulighet til å skape noe fantastisk ligger i ordføreren og kommunens hender. Det er bare det at vi vil ha handling, ikke bare tomme ord. Nå har vi hørt på tomme ord i tre år, mener Skjeldam.

Ordfører i Tromsø Kristin Røymo (Ap) tror ikke det handler om å abdisere.

– Tromsø elsker hurtigruta, og jeg har en følelse av at Hurtigruten virkelig vil satse her. Hurtigruta hører jo hjemme i Tromsø sentrum. Men selvfølgelig ikke til enhver pris.

Røymo sier hun har fått beskjed fra Tromsø Havn om at det er fullt mulig å få til en langtidskontrakt.

– Jeg vil virkelig legge min vekt på Tromsø Havn og kanskje oppfordre Hurtigruten til å gå inn i nye dialog. Jeg tenker at vi må strekke oss langt, både fra Hurtigruten, Tromsø kommune og Tromsø havn, Røymo.

Dette kommenterer Skjeldam slik:

– Jeg synes det er festlig å høre på ordføreren sine lovnader. Vi har vært i utallige møter med både ordfører og havnesjefen, og sagt at vi vil ha forutsigbarhet. Og ikke bli utsatt for en kostnadsoverføring fra de fallerte prosjektene fra havnesjefen.

«Nordnorske kraftsalver»

Hurtigruten har nå en intensjonsavtale om tomt og arealer i Eidkjosen, og har begynt arbeidet for flytting, påpeker Skjeldam:

– Vi har vært veldig tydelig på konsekvensen for Tromsø. Nå tar vi handling sjøl, fordi vi er lei av å høre mangel på gjennomføringsevne, og tomme ord. Dessverre.

Røymo mener Skjeldam snakker i «nordnorske kraftsalver».

– Et faktum er at vi er i ferd med å skape verdens beste reiselivshovedstad, Arktis i Tromsø. Det skal vi gjøre i tett samarbeid med aktørene. Jeg håper det også inkluderer Hurtigruten.