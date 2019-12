Innrømmer å ha innført til sammen 47 kilo amfetamin til Norge

– Vi mener han har en sentral rolle i innføringen av begge amfetaminpartiene. Slik vi ser det har han organisert partiene som ble sendt fra Tyskland til Norge, i tillegg til å ha organisert salg og pengeinnkreving i Norge, sier statsadvokat Hugo Henstein.

I høst gikk en av Nord-Norges største narkotikasaker i Nord-Troms tingrett. Fem menn, deriblant to advokater, var tiltalt for å ha innført 87 kilo amfetamin til Tromsø. Det skal ha skjedd via ett parti på 17 kilo i 2016, og ett på 70 kilo i 2017.

Under rettssaken dukket navnet til en tysk mann i 30-årene opp flere ganger. Men de tiltalte ønsket ikke å snakke om tyskeren. Én av de tiltalte forklarte at han fryktet det kunne få konsekvenser for familien hans.

Nå er det tatt ut tiltale mot tyskeren.

Tiltalen mot den tyske bakmannen Ekspandér faktaboks Den tiltalte er en tysk mann i 30-årene.

Han er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 som gjelder grov narkotikaovertredelse. På grunn av den store mengden i narkotika, risikerer han 21 år i fengsel.

Tiltalen omfatter også brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav c. Den såkalte mafiaparagrafen, som tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe. Strafferammen er tre års fengsel.

Rettssaken starter i Nord-Troms tingrett den 6. januar. Det er satt av to og en halv uker til saken.

STOR SAK: Statsadvokat Hugo Henstein skal føre saken mot tyskeren, sammen med Kirsti Jullum Jensen. Foto: Petter Strøm / NRK

Tyskerens forsvarer Ole Petter Drevland forteller at hans klient erkjenner delvis straffskyld ut fra tiltalen.

– Han erkjenner å ha medvirket til innføringen av partiet i 2016, og for å ha medvirket til innføringen av 30 kilo i 2017. Det var nemlig det han trodde skulle bli innført.

Ville ikke forklare seg

Tyskeren ble faktisk pågrepet i Spania for rundt ett år siden, og politiet i Norge har jobbet lenge for å få ham utlevert til Norge.

– Det skyldes først og fremst fordi utlevering fra Spania i utgangspunktet er litt omstendelig. Når Spania i tillegg sleit med å få på plass en regjering etter valget i april, ble det enda vanskeligere, sier Henstein.

De hadde håpet å få den antatte bakmannen til å vitne i den store rettssaken tidligere i høst.

– Men da han kom til Norge ønsket han ikke å avgi forklaring. Vi så det derfor som lite hensiktsmessig å føre han som vitne, sier Henstein.

Erkjenner delvis straffskyld

Forsvarer Ole Petter Drevland forteller at tyskeren hadde et ønske om å komme til rettssaken i høst.

– Han gjorde det han kunne for å bli utlevert. Da han kom til Norge under rettssaken, hadde han behov for å gå gjennom sakens dokumenter. I tillegg måtte han hente seg inn, etter et tøft varetektsopphold i Spania, sier Drevland.

Kan få konsekvenser

I rettssaken som gikk i høst, ble tre av de tiltalte mennene dømt til fengsel. Den ene av de to tiltalte advokatene ble frikjent, mens den andre ble dømt til samfunnsstraff. Det er fortsatt ikke avgjort om saken blir anket.

Hugo Henstein tror saken mot den antatte tyske bakmannen kan få konsekvenser for den andre rettssaken.

– Bevisbildet er det samme, samtidig kommer det inn en ny person med sin forklaring. Det vil komplimentere bevisbildet vi allerede har, mener Henstein.