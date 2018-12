Historisk første møte i fellesnemnda for Troms og Finnmark

I dag møtes for første gang medlemmene i den ferske fellesnemnda som skal danne grunnlaget for nye Troms og Finnmark fylke.

Sammen med statssekretær Aase Marthe Horrigmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det dermed duket for et historisk møte på fylkeshuset i Tromsø. Det etter en heftig både dragkamp og boikott av prosessen der to fylker skal bli ett.

Sp stiller ikke

Senterpartiet i Finnmark har nektet å oppnevne representanter fra partiet til fellesnemnda, og stiller derfor ikke på møtet i dag.

Både Finnmark SV og Finnmark Sp nektet først å utnevne medlemmer fra sitt parti. Mens SV snudde, og har sendt Tommy Berg, har Sp gitt fra seg sin plass til Arbeiderpartiet i Finnmark.

– Det har vært en lang og vanskelig prosess. Nå skal vi se fremover, sier gruppeleder for Troms Ap, Kari-Anne Opsal.

Ulf Trygve Ballo fra Finnmark Arbeiderparti er enig i at man nå må se fremover.

– Vi skal nå gå sammen for å finne løsninger. Vi går på med krum hals, men vi vil selvfølgelig forsvare Finnmark når vi slår sammen de to fylkene, sier Ballo.

Siden i vår har sammenslåingsprosessen av de to fylkene i nord skapt splid i Arbeiderpartiet., vært gjennom flere omkamper i Stortinget og er også hevdet å sette hele regionreformen i fare.

Inntil for bare noen dager siden har vært høyst usikkert om noen representanter fra Finnmark i det hele ville komme til det innkalte første møtet.

REISTE ALENE: Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk (Ap) fikk ikke selskap av Finnmarks fylkesordfører da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innkalte til møte august. Foto: PÅL HANSEN/NRK

Finnmarks første frivillige steg inn i regionreformen

Siden i vår har Finnmark fylkesting, ledet av Arbeiderpartiet, boikottet hele regionreformen.

Fylkestinget i Finnmark ville lenge kun takke ja til et møte om reversering av prosessen.

Tillitsvalgte har ropt varsku om at de ansatte er sterkt preget.

Andre uken i desember snudde styret i Arbeiderpartiet, og med 5 mot 4 stemmer sa de ja til å gå inn i fellesnemnda.

Trussel om søksmål, partipisk og et splittet Ap har vært starten på Finnmarks første frivillige steg inn i regionreformen.

– Det var knapp margin. Vi tvilte oss frem til det og brukte lang tid på å belyse denne saken i alle bauger og kanter, sier leder Kristina Hansen i Finnmark Arbeiderparti.

Derfor er det en historisk dag når de 38 møtes for å forberede og legge til rette for sammenslåing av fylkene.

Veien fremover blir likevel ikke like rett som E6 over Sennalandet, men trolig heller mer som en brøytestrekning på yttersida av Senja.

Dette er avtalen mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti: Ekspandér faktaboks Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke. Troms og Finnmark Ap er enige om at man samtidig skal forholde seg til Stortingets vedtak og starte arbeidet i fellesnemda. Troms og Finnmark Ap er enige om liketall for de to fylkene i fellesnemnda, og vil straks fremme sak for å endre dette. Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene. Troms og Finnmark Ap er enige om å gjennomføre strengt nødvendige tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak om tvangssammenslåing før 1.1.2020. Videre settes det i gang et prosjekt for å beskrive status og kartlegge mulighetsrommet for de sammenslåtte fylkene. Herunder fremme forslag om funksjons- og oppgavefordeling. Fellesnemnda innstiller, forslagene skal behandles av det nye fylkestinget når det trer sammen, og det skal tas sikte på en rettferdig og hensiktsmessig fordeling, som også ivaretar Stortingets anmodning om å særlig ta hensyn til Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Troms. Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø. Det skal snarest ansettes en ekstern prosjektleder for å forberede gjennomføringen av tvangssammenslåingen. Troms og Finnmark Arbeiderparti er enig om at dersom det er uenighet mellom Arbeiderpartiets nemndsmedlemmer, skal de respektive fylkesstyrene involveres før saken behandles i fellesnemnda. Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark. Det tas sikte på lik fordeling av kandidater fra Finnmark og Troms på fylkesvalgslista.

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik sammen under Kirkeneskonferansen i 2018. Foto: KSENIA NOVIKOVA/NRK

Troms + Finnmark = sant?

Fylkeshovedstaden skal ifølge en felles avtale bli i Tromsø, men det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og Tromsø.

Det blir innført parlamentarisme og hvert fylke skal ha fire fylkesråder hver, ifølge avtalen.

Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark.

Samtidig har Finnmark fylkesting har nylig vedtatt at de vil sende et prosessvarsel om søksmål mot staten, for å stanse sammenslåingen.

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble vedtatt med 12 motstemmer, og motstanderne av sammenslåingen er både overrasket og skuffet over vedtaket i Finnmark Arbeiderparti.

Når partene møtes endelig møtes er målet å komme Stortingets vedtak om at regionene skal stå klar 1. januar 2020 i møte.

Det betyr at de ansatte i fylkene er på overtid når det kommer til å starte på det store arbeidet andre regioner har kommet mye lengre med.

En av de første oppgavene for det nye fylkesstyret er en utfordrende økonomisk situasjon. Blant annet har de ansatte i Finnmark fylkeskommune har hatt kjøpe- og reisestopp siden september.

Der skal det kuttes 62 millioner kroner av driftskostnadene neste år.

Les også: Dette vet vi om det nye fylket