Hever beredskapsnivået på grunn av situasjonen i Luftambulansen

Fylkeslegen har fulgt situasjonen med operatørbytte i luftambulansetjenesten siden sommeren 2018.

Fylkeslegen ber nå om daglige rapporter fra kommunene om situasjoner knyttet til behov for ambulansetransport. I tillegg mottar de daglige rapporter fra Helse Nord.

De siste dagene har det stormet rundt luftambulanseflyene i Norge. Mandag satte både Helse Nord og Luftambulansetjenesten krisestab på ubestemt tid. Bakgrunnen er det som begynte med at fem ambulansefly ble tatt ut av tjeneste grunnet feil.

Fire av elleve ambulansefly er fortsatt ute av beredskap, og feilen er enda ikke funnet.

Helseminister Bent Høie (H) reiser til Alta tirsdag kveld i forbindelse med den beredskapssituasjonen for flyambulansetjenesten. De møter statsråden regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark og fylkeslegen i de to nordligste fylkene.

Setter inn fem ekstra fly

Helse Nord og Luftambulansetjenesten orienterte om beredskapssituasjonen i Nord-Norge klokka 14 tirsdag.

Der fortalte direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, at fem ekstra fly settes inn for å bedre situasjonen.

Ifølge Juell vil luftambulanseoperatøren Babcock hente inn tre fly fra Sverige, hvorav ett også kan lande på kortbane. I tillegg hentes det inn to kommersielle jetfly. Det ene er allerede i drift, mens det siste hentes inn på torsdag.

Direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, sa under en pressekonferanse tirsdag at det settes inn fem ekstra fly for å bedre situasjonen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord sier det dermed vil være en «rimelig bra» situasjon resten av uken.

– Dette er en alvorlig situasjon, men siste døgn har det gått rimelig greit. Men vi er bekymret for de to neste dagene, for det er meldt dårlig vær, og da kan det være så dårlig at luftambulansen må stå på bakken, sier han.

– Uhell kan skje, og folk kan dø under transport også i normale tider. Vi gjør alt vi kan for at dette skal være så normalt som overhodet mulig, men det er en vanskelig situasjon.

286 avvik siden Babcock overtok

Det var 1.juli at Babcock overtok ansvaret for ambulanseflytjenesten. Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i regsitrerte forsinkelser siden selskapet tok over.

Antallet registrerte avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måtte bli overført fra fly til andre ressurser, som f.eks. Forsvarets helikopter eller redningshelikopter, teller nå 286.

De ferske tallene kommer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år.