Hevder utbygger utnytter boligkrisen blant studenter – nå avslutter selskapet kampanjen

En splitter ny treroms leilighet til bokostnad på kun 3000 kroner i måneden høres utvilsomt forlokkende ut. Det er slik utbyggerselskapet, Profier markedsfører de splitter nye boligblokkene på Workinntoppen i Tromsø. Bak prosjektet står blant andre finansmann og investor Bjørn Rune Gjelsten.

Problemet er bare at regnestykket ikke går opp. Det baserer seg på urealistiske utregningsmetoder.

Regnestykket som ble brukt i kostnadseksempelet forutsetter at kjøper, i dette tilfellet en student, har 85 prosent av kjøpesummen som egenkapital. Det samsvarer ikke med boliglånsforskriftens grense på 60 prosent.

Annonsen har fått leder av Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Masvik til å se rødt.

– Det at utbyggere prøver å lokke desperate studenter til å kjøpe når forutsetningene ikke er realistiske, synes jeg virkelig ikke noe om.

– Ikke et tilbud til den jevne student

Tre uker etter semesterstart, står fortsatt tusenvis av studenter over hele landet uten bolig. Bare i Tromsø står rundt 1100 studenter i boligkø, og må ta til takke med midlertidige boløsninger.

Og nettopp derfor blir Masvik opprørt. Han mener utbygger, i dette tilfellet, bruker studentenes vanskelige bosituasjon til egen vinning.

– Dette er å utnytte en desperat situasjon som mange faktisk begynner å nærme seg nå.

– Man kan ikke si at dette er et tilbud til den jevne student. Det er et tilbud til studenten som har over en million kroner til overs og det er ikke de man skal markedsføre gode leilighetstilbud til. De klarer seg som regel fint.

Forbrukertilsynet griper inn

Forbrukertilsynet vil nå saksbehandle markedsføringen etter at NRK belyste saken.

– Det er en del forutsetninger som skal være til stede for at det ikke skal være villedende, og dermed et brudd på markedsføringsloven. Akkurat denne annonsen er vi er nødt til å se nærmere på, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

Profier vil i første omgang motta et pålegg om å endre markedsføringen dersom det under saksbehandlingen avdekkes lovbrudd. Ved gjentatt eller alvorlig brudd, kan det bli aktuelt med sanksjon, forklarer Gjedrem.

– Boligkjøp er den største handelen de fleste forbrukerne gjør i løpet av livet. Dermed er det spesielt viktig at prisopplysningen er riktig og at det ikke gis et villedende inntrykk.

Avslutter kampanjen

– Verken megler eller vi har mottatt slike reaksjoner før nå, men vi tar det på største alvor, og avslutter kampanjen umiddelbart, sier markedsansvarlig i Profier, Kristen Rikter-Svendsen til NRK.

Han sier selskapet ikke har til hensikt å drive markedsføring som villeder studenter og førstegangskjøpere. Markedsføringen var et forsøk på å, tvert imot, avhjelpe boligsituasjonen til studentene, sier han.

– Det var vårt bidrag til å avhjelpe situasjonen, men vi ser at regneeksempelet vårt ikke gjelder for alle og burde tatt utgangspunkt i at boligkjøperen hadde mer tilgjengelig egenkapital.

– Dermed ser vi at vårt eksempel er uheldig, og vil derfor ikke bruke regneeksempelet eller markedsføre leilighetene på basis av dette regnestykket.

Profier har nå fjernet kostnadseksempelet fra prosjektsiden, og kampanjen er avsluttet.