Hetebølge i sør – topptur og redningsaksjoner i nord

– Det er lenge siden jeg har kjørt på så mye nysnø, konstaterer Rolf Inge Nordberg før han kaster seg nedover den populære skitoppen Straumsaksla (784 moh.) i Tromsø på randonee ski.

Det er 6. juni. Nordberg måler med øyet opp mot 30 centimeter nysnø. Den er tørr og fin. Med utsikt mot spisse tinder utbryter han:

– Helt perfekt! Magisk!

Ved bunnen av fjellet konkluderer han med at det ble en nedfart med mye tåke.

– Det er sjeldent jeg ser så mye tåke på denne tiden av året. Men det var litt eksotisk.

Det beste med topptur i juni er kontrastene, mener Rolf Inge Nordberg. Foto: Rune N. Andreassen.

To reddet ned fra fjellet

Kraftig snøvær har også bydd på utfordringer for folk som ferdes til fjells. To menn ble denne uken reddet ned fra fjell i Troms.

Natt til onsdag fikk en mann motorstopp på tråkkemaskinen på toppen av Kistefjellet i Lenvik, 1003 høydemeter over havet. Han ble hentet av frivillige fra Norsk Folkehjelp, som tok seg frem på snøscooter og ATV. Natta etter ble en mann overrasket av kraftig snøvær og måtte få hjelp fra frivillige fra Røde Kors til å ta seg ned fra Sollidalsaksla (Itnavarri).

Vegard Lindbæk i Norsk Folkehjelp avdeling Midt-Troms sier det er høyst uvanlig med redningsaksjoner i juni.

– Men vi vet hvor vi bor og vi har fortsatt beredskap for vinteraksjoner. Vi vet at folk går på ski til og med i juni, forteller Lindbæk.

Lunefulle nord

Han råder folk som ferdes i fjellet om å ta sine forholdsregler – til og med i sommermåneden juni.

– Vi er i Nord-Norge og været snur veldig fort nå i juni. Når du skal opp i høyden så er det viktig å ha med nok klær og utstyr slik at du kan ta vare på deg selv dersom noe uforutsett skjer.

– Vi vet at været i nord er lunefullt, det kan være både kanonfint og drittdårlig den første delen av sommeren, sier også Tor Indrevoll i Røde Kors.

Han ledet mannskapet som gjennomførte torsdagens redningsaksjon. Han forteller at tåka lå tykt over fjellet og sikten dårlig. Hjelpemannskapet fant mannen cirka 250 meter ovenfor skoggrensa. Mannen var ifølge beredskapslederen kald og sliten, men han gikk for egen maskin ned.

– Vi var heldige og fikk et lite værvindu som gjorde at tåka var ganske langt oppe i fjellet da mannskapet kom frem, forteller Indrevoll.