Her stjeler måken pølsa rett ut av hånda hans

Til tross for at måkebestanden har gått ned, øker mengden måker i byene. Dette gjør det krevende for stedene med uteservering.

Ronja Gansmoe som jobber i pub og pølsekiosken Raketten på Stortorget i Tromsø, opplever at flere av måkene forsyner seg av kundenes pølser.

– De er en pest og en plage, sier Ronja Gansmoe som jobber i pub og pølsekiosken Raketten Foto: Sindre Reinholt

– Vi ser flere kunder som har kjøpt en pølse med alt av tilbehør på, de gjør seg klare for den å nyte den første biten, så kommer en måke å stjeler pølsen eller bæsjer den ned, beskriver Ronja.

Pølsegaranti

Dette gjør det utrolig utfordrende for oss, forteller hun, og legger til at kundene er velkomne til å få nye pølser om de har vært utsatt for måkeangrep.

– Noen kommer tilbake mens andre bare marsjerer videre i raseri, sier Ronja

Måker har hekketid fra tidlig i mai til midten av juli. I denne perioden er de fredet. Foto: Sindre Reinholt

Ikke bare glade i pølser

Jonas Evanger jobber på kafeen Kaffebønna og forteller at par stamfugler som kommer til kafeen hver dag. Foto: Sindre Reinholt

Måkene er særdeles glade i varmmat, og Jonas Evanger som jobber på kaffebaren Kaffebønna sier de ikke selger pølser, men forteller at de plages av fugler som forstyrrer og napper mat ut av hendene på kundene uansett.

– Jeg pleier å si til kundene; nå er du kommet til Tromsø, her er måkene kjappe, så du må rett og slett bare holde på maten, ler han.

Mangler mat på kysten

Måkebestanden har gått kraftig ned på kysten mens bestanden i byene øker. Krykkje var tidligere en av kystens vanligste fugler, på 80-tallet fantes hundretusener av dem i fuglefjellene langs kysten.

Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA, forteller at måkene unngår mink og andre firbente rovdyr i byene. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Men nå er det krykkjen som det står dårligst til med, hvor hekkebestanden har gått tilbake med 80 prosent, ifølge Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA (Norsk institutt for naturforskning).

– Byene er et veldig godt leveområde for måker, med trygge hekkeplasser og mye mat, sier han.

Krykkja spiser som regel store krepsdyr, plankton og småfisk, men som følge av klimaendringene har forekomsten av disse dyrene gått ned eller flyttet seg lenger nord, derfor sliter måkene med å finne mat i havet.

Fuglene blir lett vant med effekter som skal skremme dem bort. Foto: Sindre Reinholt

– Ikke mat måkene

Måkene har blitt vant til mennesker og mange synes det er gøy å mate de. Dette gjør at måkene ikke ser forskjell på dem som vil gi dem mat og de som ikke ønsker å mate dem.

– Det eneste måkene ser er et menneske som står der med en godbit i hånda. Om vi slutter å mate måkene, og er påpasselige med hva vi gjør med matavfallet vårt, vil pågangen til måkene minskes, avslutter han.