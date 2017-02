Her står traileren på kanten av et stup – tre bygder isolert

En trailer full av fisk henger utenfor et stup mellom Kaldfjord og Grøtfjord i Tromsø kommune. Dette har ført til at tre bygder er isolert.

Odd-Geir Lindrupsen, beboer i ei av de isolerte bygdene, Tromvik, sier at han kom til stedet omtrent halvannen time etter at uhellet inntraff torsdag kveld.

– Det var veldig glatt på veiene. Hengeren sto halvt utenfor veikanten, og hang veldig på rekkverket. Stolpene var knekt og bøyd ut av sine spor. Sjåføren hadde hatt gode kjettinger på drivhjulene. Det var det eneste. Ellers så var det slette hjul på hengeren. Forhjulene på bilen var heller ikke det beste, sier han.

Tromvik ligger omtrent en times kjøring utenfor Tromsø sentrum.

Foto: Odd-Geir Lindrupsen

– Sjåføren fortalte meg at han hadde fått dropp i fremdriften, slik at bilen måtte gire. Da spann han seg laus, og trødde på bremsen. Da begynte det å bære bakover. Det er klart, når festet er så dårlig som det er, så e rikke to kjettinger nok til å holde 50 tonn. Han raset bakover og i rekkverket, o g har hatt veldig flaks at det at ikke hele greia for utenfor, sier han.

Det er uklart når traileren blir berget og veien åpnet igjen.

Det har også gått et snøskred i Grøtfjordbotn mellom Grøtfjord og Tromsvik, opplyser brøytesjåfør Frank Hay til NRK.

Det er snødd kraftig i Tromsø det siste døgnet, og det har ført til svært vanskelige kjøreforhold.