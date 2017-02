Her seiler russiske krigsskip utenfor kysten av Nord-Norge

De russiske krigsskipene har siden oktober i fjor vært i Middelhavet for å delta i krigen i Syria. Blant fartøyene er Russlands eneste hangarskip «Admiral Kuznetsov» og det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij». Russiske militære brukte sine krigsskip i Middelhavet som utskytningsplattformer for sine mest avanserte raketter.

Nå er krigsskipene på vei tilbake til Kolahalvøya.

Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK), bekrefter overfor Nordlys at skipene vil passere Troms onsdag. Forsvaret har vært forberedt på den russiske forbiseilingen i flere uker.

Det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov» er et av den russiske nordflåtens mange skip. Foto: FORSVARET / Afp

– Det er viktig at Norge som den kystnasjonen vi er har kontroll på aktiviteten langs kysten. Det er årsaken til at vi følger denne fartøysgruppa. KV «Andenes» avløste fregatten KNM «Roald Amundsen» mandag, sier Moen.

Før helga fulgte det britiske krigsskipet «HMS ST Albans» den russiske kampgruppa.

– De russiske fartøyene vil bli eskortert hele veien, sa forsvarsminister Michael Fallon til BBC.

Reagerer på eskorte

Russiske myndigheter reagerte raskt på uttalelsen via nyhetsbyrået Sputnik, som er gjengitt av Barents Observer, som først omtalen saken.

– Hensikten med slike uttalelser, og at man iscenesetter et show av at man eskorterer våre skip, er for å distrahere de britiske skattebetalerne fra den virkelige tilstanden som Royal Navy er i, sa talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov til Sputnik.

Han sa også at det er unødvendig av Nato-maktene å følge skipene deres helt hjem til russiske farvann.

God dialog

Skipene er onsdag formiddag om lag 50 nautiske mil nordvest av Andøy, og på vei til Troms. Underveis er det god tone mellom fartøyene og KV «Andenes», sier Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

– KV «Andenes» oppfordret fartøygruppen om å endre kursen noe da de nærmet seg et område ved Lofotodden, der det foregår sildefiske. De etterkom anmodningen, og det er god dialog med dem, sier Moen.

Kystvaktskipet vil følge de russiske krigsskipene til de er nord for Finnmark.