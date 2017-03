Her kunne det gått veldig galt: – Flaks at de ikke fikk en 600 meter luftetur

Sammen med to andre hadde Olsen tatt turen opp på fjellet i Kåfjord onsdag.

Da de kom til toppen møtte de et 20-talls utenlandske skiturister. Mens friluftsmannen og turfølget hans holdt seg til varden på toppen, spiste litt og gjorde seg klar oss å kjøre ned, skjedde nestenulykken.

– Jeg sto ved varden med ryggen til, da jeg og de jeg var sammen med hørte et stort drønn, da vi snur oss ser vi at to skiturister ligger på bakken. De hadde løsnet en skavel og hadde kastet seg innover. Det var flaks at de ikke fikk en 600 meter luftetur, og man fikk en reprise av dødsulykken for fire år siden, da en kvinne falt ned og omkom.

Olsen sier han ikke snakket med turistene, som trolig var mellomeuropeere, men de virket skremt.

– De lå i snøen en stund før de kom seg opp, sier han, og som man ser på bildet står stavene igjen like ved der skavlen løsnet. Skisporene går helt ut til kanten.

– Det er skikkelig ustabil

Fotograf og turentusiast Jan R. Olsen. Foto: Jan R Olsen

I ettertid har Jan R. Olsen, fått høre at turistene hadde med seg guide, og er overrasket over at de ikke ble advart.

– Jeg fikk en kommentar på Facebook om at det skulle være en guidet tur. Hvis det stemmer, er det rart at de beveget seg så nær kanten, som sagt holdt jeg og mine turkamerater oss til varden. I tillegg kom det flere turister opp, som gikk ut på kanten for å kikke.

Olsen mener det er livsfarlig å ferdes på denne måten slik som været og skredfaren er nå i Troms.

– Det er skikkelig ustabilt. Mye nysnø og mye vind. Man kan tro man er på fast grunn men plutselig løsner det, da er man ille ute. Det bør man ha i tankene når man går i fjellet nå, sier han.

Ikke våre gjester

Det var mange mennesker på toppen onsdag, men ingen av de var våre gjester, sier Elisabeth Braathen, daglig leder i Lyngen Lodge Foto: Lyngen Lodge

Daglig leder ved en av de største turistbedriftene i Nord-Troms, Lyngen Lodge, Elisabeth Braathen sier hun ikke kjenner ikke til hvilket reisefølge turistene tilhørte, men bekrefter at det var folksomt på fjellet på onsdag.

– Ut ifra det jeg kunne se var det nok en hundre mennesker på toppen. men ingen av dem var gjester hos oss, sier hun til NRK,

Hun forteller at deres gjester aldri drar på tur uten sertifisert fjellfører.

– Vi setter sikkerheten i høysete og holder skredseminar før de drar ut. Vi har også en regel om at det alltid er guiden som går først, sier Braathen.

NRK har ikke funnet ut hvilken turoperatør eller reiseselskap skituristene tilhører.