Her hedrer sjåførene Charlie med ett minutts stans

Yrkessjåfører landet over ønsker å vise sin respekt i forbindelse med begravelsen til Charlie Dan Lind.

7. januar i år fikk en vogntogsjåfør sleng på tilhengeren, og den traff bilen til Lind, som var på vei til Tromsø. Ulykken skjedde like nord for Nordkjosbotn på E8 i Balsfjord.

21. mars døde 22-åringen av skadene han fikk etter en kollisjonen.

Sjåføren av vogntoget ble dømt til 90 dagers fengsel, og utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene.

Etter ulykken sto Ramona Lind, moren til Charlie fram, og krevde bedre vinterveier og mer kontroll av utenlandske vogntog. Dette satte i gang en enorm debatt, og en del tiltak ble satt i verk. Blant annet ble det gjennomført flere grensekontroller.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo oppfatter initiativet som en respektfull gest fra dem som har veien som sin arbeidsplass.

– Det er sjåførenes verste mareritt å havne i en ulykke med hardt skadde og drepte som resultat. Derfor gjør de alt de kan for å unngå det.

Bussjåfør Einar Berg i Nobina er en av dem som tok initiativ til at også bussjåfører skal være med på markeringen.

– Dette er en sak som berører så mange i ei næring, og det er så tragisk det som har skjedd, at vi har lyst til å vise at vi setter pris på initiativet til moren til Charlie, som fronter denne saken. Det er i respekt for dem at vi gjør dette. Problemene hun har belyst, har vært der i mange år, men vi har snakket for døve ører. Nå har vi en sjanse til å få gjort noe med det, men det er et langt lerret å bleke, sier han til NRK.

– Hva er det med denne ulykken som har rørt med deg og dine kolleger i Nobina?

– Vi opplever ukentlig at trailere og andre kjøretøy er dårlig skodd. De kjører dårlig materiell, sjåførene er ofte uerfarne, spesielt de utenlandske, og vi prøver å hjelpe dem. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt på å hjelpe vogntog som har sakset i Skulsfjorden. Det er helt rett at myndighetene stopper dem på grensen. Men vi frykter at dette vil ha kort varighet og at det til høsten igjen er like ille, sier Berg.