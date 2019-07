Her har Kent Hugo fullført en ferd som tilsvarer 68 turer til Mount Everest

Endelig Uløytinden og Blåtinden som nummer 665 og 666 av 666. Feires med krembanan og rødcola.

Det skrev Kent Hugo Norheim lørdag på Facebook. Det betyr at han har besteget alle fjelltopper i Troms over 1000 meter. Altså over 600.

Norheim er etter hvert blitt en kjent mann for alle som liker å benytte seg av den ville og vakre naturen i Troms.

Prosjektet hans, drømmen hans, om å stå på alle 1000-meterstoppene i hjemfylket har fått mye oppmerksomhet i lokale medier gjennom årene. Også NRK har omtalt prosjektet.

De aller siste toppene har tatt tid, fordi mange av dem er blant de mest utilgjengelige. Lørdag nådde han endelig målet.

– Det er greit å være ferdig. Det var mange høyst tvilsomme turer igjen på slutten, forteller Norheim til NRK i en SMS.

Har laget guide

Norheim har beregnet turene sine til drøyt 600.000 høydemeter. NRK regner dette til å bli omtrent 68 ganger fra havnivå til toppen av Mount Everest.

Fra turene sine lager han også detaljerte turbeskrivelser på nettsiden Kugo, som turgåere og fjelløpere kan benytte seg av.

Takket være Norheim har lokale fjellfolk og turister i Troms fått en ultimat kartlegging til fjell over 1000 meter. I tillegg til også en rekke fjell under 1000 meter, som han også tar seg tid til.

Norheim har blitt en snakkis blant fjellfolk. Hvor mener Kugo vi skal parkere? Hvor mener Kugo det er best å gå? Hvor lang tid brukte Kugo?

Det siste er det nok de færreste som slår ham på. Man kommer i form av 600.000 høydemeter.

–Jeg er vel i sånn passe form nå. Da jeg startet prosjektet brukte jeg én og en halv time til Tromsdalstinden. Etter hvert har jeg tatt den på 65 minutter, eller halvannen time totalt opp og ned, forteller han.

Tromsdalstinden er et 1238 meter høyt fjell like ved Tromsø sentrum.

FJELLDORADO: Troms har 666 topper over 1000 meter. Her er utsikt fra toppen fra Store Blåmann, som med sine 1044 meter er Kvaløyas høyeste fjell. Foto: Eirik Hind Sveen

Konkurranseinstinkt

Det hele begynte høsten 2009. Norheim beskriver seg som en dårlig taper, og hadde lyst å ha vært på flere fjelltopper enn kompisene. Han fant ut at det fantes en uoffisiell liste med en oversikt over nesten alle topper som er over 1000 meter i Troms. Dermed oppsto en hårete tanke: å ta seg til toppen av dem alle.

– Jeg kom i kontakt med han som hadde laget listen. Deretter balla det på seg, forteller Norheim.

– Har du hatt noen ubehagelige opplevelser underveis?

– Det har gått greit, men jeg har hatt et kortvarig anstrengt forhold til insekter og steinur, sier han.

– Hva blir neste mål?

– Det blir et krus i årets «10 på topp» i Tromsø, skriver Norheim til NRK.

Egne tall og fakta:

På Facebook melder han blant annet:

– Distansen jeg har gått eller løpt på de 666 toppene, er 7685,78 kilometer. Hvis man plotter inn Laksvatn – Ondorkhaan på Google Maps og velger spasertur, er den ganske «spot on». Ondorkhaan ligger for øvrig cirka 300 kilometer øst for hovedstaden i Mongolia, og er ifølge engelsk Wikipedia Djengis Khan sin fødeby. Google Maps hevder også at dette er en spasertur som tar 1571 timer.

– Totalt har jeg gått 587.871 høydemeter.

– De 666 toppene har jeg tatt på 382 turer. Den gjennomsnittlige turen blir 20,12 kilometer og 1538,93 høydemeter.

– Har snudd på 12 turer av ymse grunner. Med disse blir det cirka 7850 kilometer og drøye 600.000 høydemeter.

* Lengste tur: 114, 2 kilometer.

* Korteste tur: 4,97 kilometer.

* Flest høydemeter på en tur: 5645

* Færrest høydemeter på en tur: 560

* Flest topper på en tur: 9

– Største fadese: Glemte en topp på vidda i Reisadalen som ville tatt 30 minutter ekstra da jeg var i området, og endte med å løpe 38,71 kilometer og 1651 høydemeter for å ta den seks år senere.

– Mens jeg har samlet fjell har jeg hatt 3.223.413 sidevisninger og 907.837 besøkende på nettsiden.

LES OGSÅ: