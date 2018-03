Her feier snømassene over E6: – Jeg så det begynte å skje noe i fjellet

– Jeg og familien min var på vei til Karasjok for å besøke dattera og svigersønnen min. Vi sto i kø og ventet på kolonnekjøring, og plutselig så jeg det begynte å skje noe i fjellet. Jeg tok opp telefonen og filmet. Og da så jeg snøen komme ned fjellsida, sier hun til NRK.

Ble skremt og skjelven

Eira sier hun fikk informasjon om at snømassene lå tre meter høyt over veien.

– Jeg ble naturlig nok skremt og skjelven da jeg tenkte på at jeg egentlig skulle kjørt der snømassene kom ned, sier hun.

Hun bor i Oksfjord, ikke langt unna skredområdet.

– Det er ikke så ofte det går skred her, men det er et skredfarlig område. De hadde vært på befaring i området her i dag og mente det ikke var farlig. Det er jo litt skummelt når et så stort skred utløses, sier hun.

Bilister må kjøre den blå ruta om Kautokeino og Finland for å komme fra Nord-Troms til Finnmark, så lenge E6 (rød rute) er sperret. Foto: Google maps / NRK

Norge delt i to - lang omkjøringsvei

Europavei 6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er stengt til i morgen onsdag, og Norge er dermed delt i to. Statens vegvesen skal gjøre ny vurdering klokka 9.

Omkjøringsvei er via Finland, noe som er en veldig lang omvei.

Eira har ikke gitt opp påskeferien i Karasjok.

– Nei, jeg skal komme meg dit om så jeg må kjøre den lange veien via Finland. Det er en omvei på flere titalls mil, avslutter hun.

Det er stor snøskredfare i mesteparten av Troms og Finnmark, og det er mange skredstengte veier.