Her får gjerningsmennene med seg luksusklokker til flere millioner kroner

Politiet har mottatt interessante tips fra publikum etter innbruddet i lokalene til Urmaker Jørgensen, i Tromsø.

Noen av tipsene skal jobbes videre med, men ingen er mistenkt foreløpig, sier Politi-overbetjent Daniel Norrie. Politiet ber fortsatt om tips.

– Vi ønsker tips fra noen som kan ha sett biler eller personer i området mellom klokka 01.00 og klokka 05.00 i natt, sier Norrie.

Ett minutt etter alarmen gikk hos Urmaker Jørgensen i Tromsø klokken 04.00 i natt, var vaktselskap på plass. Da var tyvene forsvunnet med en rekke luksusklokker.

Vinduene i forretningen er av pansret glass, forteller daglig leder hos Urmaker Jørgensen, Beathe Olsen.

– Tyvene har brukt slegge og slått inn ramma i det ene vinduet og kommet seg inn på denne måten. De knuste tre glassmontre med klokker inne i butikken og har sopt de med seg. Panserglass hjalp ikke, sier Olsen.

Daglig leder hos Urmaker Jørgensen i Tromsø, Beathe Olsen i samtale med politiet. Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

Breitling og Rolex

Da NRK møtte henne var hun fortsatt litt skjelven og preget av tyveriet i butikken der de selger luksusklokker som Breitling og Rolex.

En Breitling-klokke begynner på 30.000-40.000 kroner i pris. Rolex er betydelig dyrere.

– Det er forsvunnet klokker for store verdier, sier Beathe Olsen.

Hun ønsker ikke å spekulere i hvor stort tapet er, men det kan dreie seg om flere hundre tusen kroner, kanskje enda mer.

Etterforskere saumfarte onsdag formiddag urmakerforretningen etter spor. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Ventet på dette

– Vi tilhører en utsatt bransje. Vi har gått og ventet på at et slikt innbrudd skulle skjer også hos oss her i Tromsø, forteller Olsen.

Politiet jobber nå med å sikre spor inne i butikken. De ansatte får derfor ikke oppholde seg der. Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha gjort observasjoner av personer som kan settes i forbindelse med tyveriet hos Urmaker Jørgensen.

Tromsøpolitiet har satt inn store ressurser i etterforskningen.

– Nå driver vi blant annet åstedsarbeid og sikring av tekniske spor, sier seksjonsleder Daniel Norrie hos politiet til NRK.