Her er de store TIFF-vinnerne

Lørdag var det duket for prisutdelinger under årets filmfestival i Tromsø. Syv priser ble delt ut, og en av de mest høythengende prisene gikk til en film om en yrkesgruppe som har fått litt motstand de siste årene.

Gry Elisabeth Mortensen og Trude Berge Ottersen kunne nemlig ta imot publikumsprisen for filmen «Ishavsblod – De siste selfangerne».

Auroraprisen, festivalens hovedpris, gikk til Anna Rose Holmers film «The Fits». I begrunnelsen skriver juryen blant annet at dette er en sterk, poetisk og tankevekkende film, som byr på en ny og vakker tilnærming til det cinematiske språk og historiefortelling.

Don Quijote-prisen velges ut av den internasjonale filmklubb-juryen. De falt for den islandske filmen «Hjertasteinn», regissert av Guðmundur Arnar Guðmutasjon. Ifølge juryen er dette en film som forteller en oppveksthistorie som rører publikums hjerter.

Kritikerprisen gikk til den rumenske filmen «Den store prøven», av Cristian Mungiu. En gripende fortelling om en dysfunksjonell familie, ifølge juryen.

Izmet Alius film «Fluefangeren» fikk Den norske fredsfilm-prisen. Begrunnelsen er blant annet at dette er en film som gir publikum et nytt og interessant utgangspunkt for å vurdere politisk konflikt. Filmen viser voksne og barn fanget i samfunnets skillelinjer og maktstrukturer.

Faith in film-prisen deles ut til den filmen som bidrar mest til å forstå rollen religion har i det daglige livet til moderne mennesker. Det er første gang denne prisen deles ut.

«Forever pure», dokumentaren om den israelske fotballklubben Beitar, som kjøpte to muslimske spillere, fikk prisen.

– Filmen belyser spørsmål vedrørende tro, identitet, politikk og rasisme. Juryen mener at filmen er en kilde til refleksjon og overveielse, da den viser viktigheten av religion i hverdagslivet, så vel som i samfunnet og verden i dag, skriver juryen i sin begrunnelse.

Tromsøpalmen deles ut til en av filmene på sideprogrammet Film fra nord. I r var det filmen «Sommarnatt» av svenske Jonas Selberg Augustsén som fikk prisen.

– Filmen kombinerer humor og subtil bruk av symboler. Gjennom presis kamerabruk og varsomt utvalgte, tilsynelatende tilfeldige situasjoner, skreller den lag etter lag, og skaper et bilde som er større enn filmens enkeltdeler, skriver juryen.