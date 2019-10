– Har dere hatt en felles vininteresse, spør statsadvokat Hugo Henstein.

I vitneboksen sitter én av de to advokatene som er tiltalt i den store amfetaminsaken i Nord-Troms tingrett. Han er tiltalt for å ha bidratt til innføringen av totalt 87 kilo amfetamin. Han skal blant annet ha satt andre parter i saken i kontakt med hverandre.

– Nei, vi har ikke en felles vininteresse, sier den ene tiltalte advokaten, som nekter straffskyld.

Statsadvokat Henstein henter frem en e-post fra september 2014. Den er sendt til advokaten som sitter i vitneboksen, fra den andre tiltalte advokaten.

Hvis du er interessert i noe kvalitets-vin må du gi beskjed ASAP

– Hva handler dette om, spør Henstein.

– Det er ikke snakk om vin, svarer advokaten. Han ser ned og tar en liten pause før han fortsetter.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Ikke sakk om narkotika

– Hvis du skal spekulere, er det nok snakk om at han kan få tak i eller har narkotika.

Under sin frie forklaring i forrige uke innrømmet advokaten at han har slitt med rusmisbruk i flere år. Han fortalte blant annet at han vært på fest hos den andre tiltalte advokaten i saken flere ganger, hvor de har ruset seg.

– Jeg har aldri sett på han (den andre tiltalte advokaten, journ.anm.) som en selger, sier advokaten.

Én måned senere, i oktober 2014, kom en ny e-post.

Jeg har mulighet for noe knallgod vin, men da må du kjøpe mer enn ei flaske.

– Jeg antar at det er snakk om narkotika, men husker ikke, sier advokaten.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober 2017 beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene. Og det største amfetaminbeslaget i Norge det året.

Politiet mener det aktuelle amfetaminpartiet var på totalt 70 kilo. Saken omhandler også et parti med amfetamin på 17 kilo, innført til Norge høsten 2016. Totalt er det altså snakk om 87 kilo amfetamin.

Fem personer er tiltalt i saken som starter i Nord-Troms tingrett den 30.september. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblan to advokater.

Tiltalten omhandler brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Tiltalen gjelder også straffelovens paragraf 79, første led bokstav c, den såkalte mafiaparagrafen. Den tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe. Strafferammen er tre års fengsel.

Ordnet kontakt

Totalt fem personer er tiltalt. Politiet har gått gjennom mye korrespondanse mellom dem.

Advokaten har innrømmet at det var han som opprettet kontakt mellom en venn av han, tyskeren som ansees som hovedmannen i saken, og den andre advokaten som er tiltalt.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre. Serbisk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld. Norsk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld. Alle er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse med velt på mengde. De er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav C, når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Dette skjedde etter at tyskeren hadde bedt advokatvennen sin om å sette han i kontakt med den andre advokaten, fordi han trengte advokathjelp i forbindelse med noen prostituerte han hadde blitt kjent med.

I retten innrømmet tyskeren at det egentlig gjaldt amfetaminsalg, og at han visste at advokaten han skulle møte kjente til narkotikamarkedet i Nord-Norge.

Advokaten som er tiltalt for å ha opprettet kontakten hevder at han ikke visste noe om at møtet skulle handle om narkotika.

Dette var i begynnelsen av mai 2017. Noen dager seinere sendte advokaten som ordnet møtet en e-post til den andre siktede advokaten.

Møtet som aldri skal ha funnet sted

Er du på kontoret i morgen? Kan vi ta et kjapt møte kl. 10.00?

De to avtaler å møtes dagen etter, klokken 14.30.

– Hva vil du her, spør statsadvokat Hugo Henstein.

– Jeg har sett disse e-postene, og kan ikke huske å ha sendt dem, svarer advokaten.

– Hva tror du det er relatert til?

– Jeg vet ikke.

– Er det privat eller er det jobb?

– Jeg skjønner at du spør, men jeg husker ikke.

Senere på dagen sendte den andre advokaten en ny e-post.

Jeg sendte en mail og sa at jeg var inne rundt kl 14.30 i morgen. Er på en overtakelse fra tidlig morgen og regner med å være ferdig rundt kl. 14. Var jo bare tull det der, men det kan vi ta i møte..

– Hva mener han med det, spør statsadvokat Henstein.

– Relatert til det vi sitter her og snakker om, regner jeg med at det har med tyskeren å gjøre. Men jeg vet ikke, svarer advokaten.

Møtet som skulle fine sted dagen etter er et omstridt tema i saken.

Den andre tiltalte advokaten hevder begge de tiltalte advokatene og tyskeren var på hans kontor. De skal ha diskutert partiet på 70 kilo amfetamin som skulle komme til Tromsø i september.

Klokken 14.30 på møtedagen mottok advokaten i vitneboksen en e-post fra den andre advokaten.

Jeg er på kontoret NÅ!

– Jeg har som sagt aldri vært i et møte med de to, sier advokaten som forklarte seg i retten mandag.

Også den tiltalte tyskeren sier også at dette møtet aldri har funnet sted.

– Har disse e-postene handlet om narkotika, spør Hugo Henstein på slutten av advokatens forklaring i tingretten.

Advokaten ser ned i bordet.

– Jeg husker at jeg så disse e-postene på nytt i avhør. Da jeg gjorde det, etter å ha sett forklaringene til den andre advokaten som er tiltalt i saken, falt brikkene på plass, sier advokaten som fortsatt hevder at han ikke visste at de to andre var involvert i narkotikasalg.

– Endrer ingenting

Statsadvokat Hugo Henstein synes forklaringen til den tiltalte advokaten i retten er interessant.

– Han legger jo ikke skjul på at en del av disse e-postene handler om noe helt annet enn de gir uttrykk for, sier Henstein.

– Styrker det som har kommet frem i retten saken deres?

– Det er i alle fall interessant å se hvordan ting kan endre seg, og det har nok en rasjonell forklaring.

Én av advokatens to forsvarere, Arild Langenes, mener e-postene og forklaringene rundt e-postene ikke endrer noe.

– Dette er ting som ligger langt tilbake i tid.