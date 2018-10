Helte Plumbo over kjæresten – risikerer 15 års fengsel

Det var i februar i fjor at Troms-mannen, ifølge tiltalen, skal ha tatt tak i nakken til samboeren, tvunget hodet hennes ned i vasken, tatt kvelertak på henne og slått henne, før han helte avløpsmiddelet Plumbo over hodet hennes.

Kvinnen skal ha kjent sterke smerter, og da hun senere på dagen skylte håret med vann, fikk hun tredjegrads forbrenning over store deler av hodebunnen.

Forbrenningsskaden gjorde at hun måtte legges inn på sykehuset og måtte gjennom flere operasjoner. Deler av bakholdet vil ifølge tiltalen forbli hårløs.

– Saken er og har vært en stor belastning for fornærmede, sier kvinnens bistandsadvokat, advokatfullmektig Hans Brox.

Utover dette har han ingen kommentar.

NRK har gjort flere henvendelser til den tiltaltes forsvarer, men har foreløpig ikke fått svar.

Strafferamme 15 år

Den alvorlige straffesaken er berammet i Senja tingrett neste uke. Det er statsadvokaten som har tatt ut tiltalen mot Troms-mannen, som gjelder grov kroppsskade etter straffeloven § 274 annet ledd. Strafferammen er 15 år.

Han er også tiltalt for å ha truet samboeren sin under voldsutøvelsen, ved at han skal ha holdt en kniv mot halsen henne og uttalte «du fortjener ikke å leve».

Grov kroppsskade etter § 274 første ledd har en strafferamme på 10 år.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo opplyser at årsaken til at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale etter det strengeste straffebudet, er at kvinnen har fått en betydelig skade,

Det er ifølge Nordmo sjelden at de ser så alvorlige voldssaker i Troms og Finnmark.

Tiltalt for ran, innbrudd og tyverier

Troms-mannen er i tillegg tiltalt for oppbevaring og bruk av narkotika, en rekke innbrudd, tyverier, samt ran. Strafferammen for ran er seks år.

Den 7. april i fjor skal han ifølge tiltalen sammen med tre andre personer ha oppsøkt en mann i boligen hans for å innkreve penger.

En eller flere av dem skal ha opptrådt aggressivt og truende overfor fornærmede, og holdt en kniv eller en signalpenn og et knokejern i hånda og truet med at de skulle skjære eller skyte fingre og tær av ham. Deretter tok de med seg diverse klær og gjenstander, samt tok mannen med seg til en minibank. Her tvang de ham til å ta ut 1000 kroner til seg.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter 16. oktober.