Hele familien var i huset da skredet traff: – Ungene fløy veggimellom

– Huset flyttet på seg, glass kom ut av hyllene og ungene fløy vegg imellom. Vi skjønte fort hva som skjedde, men trodde ikke det var så alvorlig siden strømmen ikke gikk med engang, sier Frank Johnny Olsen til NRK.

Han forteller at de totalt var fire voksne og to barn i huset da skredet gikk.

– Vi fikk raskt kontroll over alle. Det var det viktigste, så var det bare å komme seg ut.

Like etter klokka 12 meldte Sysselmannen om at det var gått et skred i Longyearbyen. Bygninger ble truffet av skredet. Det er ikke meldt om skade på personer eller om savnede.

Foto: Halvor Mykleby. Du trenger javascript for å se video. Foto: Halvor Mykleby.

– Hele huset er flyttet

Boligen til Frank Johnny Olsen og familien er totalskadd etter skredet.

– Hele huset er flyttet, gulvet er kommet opp og alle dører står fast. Men vi kom oss heldigvis ut og fikk sjekket hvordan naboene som også var hjemme hadde det.

Olsen forteller at de ikke har hørt noe om skredvarsling.

– Vi har jo sett været, men tenkte ikke at det skulle gå skred hos oss. Det har gått ved siden av tidligere, men denne gangen traff det huset våret.

Det er ikke meldt om skade på personer eller om savnede etter skredet i Longyearbyen. Foto: Truls Thorsen

– Gikk så bra som det kunne gå

Frank Johnny Olsen har bodd på Svalbard i 20 år, og 10 år der han bor nå.

– Vi har tatt med oss småtterier, så får vi heller hente mer når situasjonen er mer stabil, hvis vi får lov da.

Han forteller at de nok ennå er litt sjokkert og rystet over det hele.

– Det var kaos, men heldigvis gikk det så bra som det kunne gå. Nå skal vi finne oss ny plass å bo. Store Norske har ledige boliger, så det ordner seg nok for oss.