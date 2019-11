Det var Medier24 som omtalte denne saken først.

Hege Ulstein er for tiden i permisjon fra sin jobb som politisk kommentator i Dagsavisen.

Hun skulle etter planen være en del av en paneldebatt i mediekonferansen Svarte Natta på fredag, om pressens dekning av metoo. Mandag valgte hun å trekke seg.

«Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har nå utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til.» skrev Ulstein på sin Facebook-side.

Styreleder for Svarte Natta Amund Trellevik mener påstanden faller på sin egen urimelighet.

– Det er ikke et Giske-show, men en debatt som handler om pressens håndtering av metoo og metoo-dekningen. Her skal vi diskutere en del presseetiske utfordringer og problemstillinger, sier Trellevik.

Svarte Natta-sjefen, Amund Trellevik syns det er beklagelig at Ulstein har valgt å trekke seg fra debatten om metoo. Foto: Michael Miller

Trond Giske måtte trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet etter en omfattende mediestorm.

Etter en omfattende mediestorm måtte Trond Giske trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet, som har konkludert med at han brøt partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

Han understreker at Svarte Natta ikke gir Trond Giske en talerstol, men at det er en mediekonferanse som stiller kritiske spørsmål til alle som deltar i panelet.

– Trond Giske er en sentral aktør i denne debatten i og med at han har stått i en ganske stor mediestorm.

Ulstein har ikke villet kommentere saken med NRK.

Endret programmet

Videre i sitt Facebook-innlegg skriver Ulstein at hun mener programmet har endret seg i ettertid og ikke lenger er det hun takket ja til å være med i.

«Det er et grunnleggende journalistisk prinsipp å gjøre premissene klare. Det er synd at Svarte Natta har endret premissene, litt etter litt, til et opplegg jeg aldri ville takket ja til hvis jeg hadde fått et ærlig spørsmål i utgangspunktet.»

Blant annet påpeker hun at Giske i utgangspunktet skulle delta i en annen paneldebatt, men at de to debattene ble slått sammen i ettertid.

Ifølge Svarte Natta-sjefen Amund Trellevik har programmet blitt justert fra den opprinnelige planen.

– Vi har fått mye kritikk mot at vi i det hele tatt lar Trond Giske få lov til å komme til Svarte Natta og nærmest sole seg i glansen. Vi har da gjort en justering hvor Giske skal få delta i mediepanelet hvor han kan få mer motstand enn det som var den opprinnelige planen. Derfor er denne kritikken vanskelig for meg å forstå, sier Trellevik.

Han syns det er svært beklagelig at Ulstein har valgt å trekke seg.

– Hun er en dyktig kommentator med mange interessante meninger om temaet. Vi skulle gjerne sett at hun deltok i denne debatten.

Han tror ikke det blir vanskelig å finne en erstatter og understreker at styret i Svarte Natta ikke blir påvirket av presset utenfra om denne debatten.

NRK har vært i dialog med Anki Kristine Gerhardsen som skal lede debatten, men hun ønsket ikke å gi en kommentar til saken.