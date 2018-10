Havarikommisjonen: RIB-føreren så ikke fontenen – 11 havnet i sjøen

Fontenens synlighet, sikten fra førerposisjonen og båtførerens situasjonsforståelse medvirket til dette.

Det er blant konklusjonene i rapporten fra Statens havarikommisjon (SHT) om ulykken i Harstad havn 16. februar i fjor.

Det var 11 personer om bord i den hurtiggående RIB-en da den krasjet med fontenen «Selsbanes Seil» i Harstad havn, 150 meter fra land. Ifølge rapporten var farten mellom 40 og 50 knop. Alle passasjerene havnet i vannet. Alle ble reddet opp av vannet, men to personer ble alvorlig skadet.

Får kritikk

Havarikommisjonen har gått gjennom flere forhold rundt operatørselskapet, fartøyet og etableringen av Selsbanes Seil. Både kommunen og turoperatøren får kritikk.

Dette er noen av funnene:

Harstad kommune hadde ikke meldt inn fontenen til Etterretning for sjøfarende (Efs), selv om dette var ett av vilkårene i godkjenning av tiltaket. Fontenen var derfor ikke merket av i sjøkartet.

Operatørselskapet kunne ikke framlegge samsvarserklæring eller annen dokumentasjon på at fartøyene møtte gjeldende konstruksjonskrav. Sjøfartsdirektoratet førte tilsyn med selskapet etter en hendelse i 2015, men avdekket ikke dette.

Operatørens sikkerhetsstyringssystem har et forbedringspotensial , blant annet når det gjelder planlegging av rute, vedlikehold av redningsvester og oppdatering av sjøkart.

, blant annet når det gjelder planlegging av rute, vedlikehold av redningsvester og oppdatering av sjøkart. Dagens kompetansekrav fokuserer ikke på at førere av hurtiggående små passasjerfartøy har de nødvendige ferdighetene til å trygt føre fartøy i høy hastighet.

Vanskelig å se fontenen

Det var to RIB-er som var involvert i hendelsen, og en av båtene med 11 personer om bord kjørte inn i fontenen. Ifølge rapporten lå båtene mindre enn 200 meter fra hverandre rett før sammenstøtet.

Båtene tilhører Visit Harstad. Turoperatøren B & B Touring har to eiere og har drevet siden 2007. NRK har forsøkt å få en kommentar fra eierne, så langt uten hell.

Av rapporten fremgår det at Selsbanens Seils synlighet varierte med forskjellige vær- og lysforhold. På ulykkestidspunktet var det grått, noen små bølger, lavt skydekke og avtagende dagslys. Det var derfor vanskelig for de to båtførerne å se fontenen.

I tillegg kom fontenen sannsynligvis i blindsonen av ulykkesbåten rett før sammenstøtet. Videre var markeringslyset på fontenen ikke aktivert på ulykkestidspunktet.

Lyset er, ifølge rapporten, nå omprogrammert til å blinke døgnkontinuerlig.

– Bør innføre særskilte kompetansekrav

Havarikommisjonen kommer med en rekke anbefalinger for å øke sikkerheten til sjøs, blant annet at Sjøfartsdirektoratet innfører særskilte kompetansekrav for å føre hurtiggående fartøy med inntil 12 passasjerer.

– Vi har adressert kompetanse som et sentralt punkt, men jeg vil presisere at vi ikke har grunnlag for å hevde at kompetansen til føreren den dagen var utilstrekkelig. Vi har sett på kompetansekrav som stilles til mindre, hurtiggående passasjerfartøy. Vi mener dette ikke adresseres i regelverket, sier Dag Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen i havarikommisjonen.