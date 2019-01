Havarert tråler på Svalbard kan bli liggende helt til sommeren

Natt til onsdag starter trolig arbeidet med å tømme den havarerte reketråleren «Northguider» for dieselolje.

Lossearbeidet skal utføres ved hjelp av «KV Svalbard». Kystvaktskipet er fullastet med lettbåter, oljetanker, slanger og pumper og annet spesialutstyr som skal brukes i operasjonen.



Aksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverket. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det er været som bestemmer hvor fort dette går, og om det faktisk er mulig å gjennomføre operasjonen som planlagt. Også sikkerheten til mannskapene spiller inn, sier aksjonsleder i Kystverket, Rune Bergstrøm.

Ikke registrert forurensing

Tråleren grunnstøtte i romjula, under rekefiske i Hinlopenstretet nord på Svalbard. Fortsatt er det ikke kjent hva som forårsaket forliset.

Nå står «Northguider» på grunn i Kinnvika, med slagside og hull i skroget. Så langt er det ikke registrert forurensing, men før båten kan trekkes av grunn må den tømmes for 330 000 liter dieselolje.

– Men det er like viktig å fjerne smøreolje og hydraulikkolje, som er enda mer skadelig for miljøet, sier daglig leder Arne Birkeland i Hordalandsrederiet Opilio.

Rederiet må selv betale regningen for tømmeoperasjonen, samt arbeidet med å fjerne båten.

Det er det nederlandske bergingsselskapet Ardent Global som skal tømme «Northguider» for olje, i samarbeid med KV Svalbard.

Spesialmannskaper var om bord i «Northguider» før helga blant annet for å inspisere skadene i skroget. Foto: Kystverket

Kamp mot klokka

I løpet av natten starter altså selve tømmingen, som skal skje ved hjelp av lettbåt, utstyrt med to oljetanker og pumpe. Hver tank har plass til 1000 liter, og når tankene er fulle skal lettbåten gå over til KV Svalbard for tømming.

Rune Bergstrøm i Kystverket beskriver selve tømmemetoden som enkel, men at arbeidet vil bli vanskeliggjort av ekstreme værforhold, mørke og drivis. Iskartene fra Meteorologisk institutt viser at området ved havaristen akkurat nå er så godt som isfritt, men ifølge Bergstrøm kan dette snu seg raskt.

– Skrekkscenarioet er vind fra nordvest, og sørlig strøm gjennom Hinlopenstretet. Da tetter det seg veldig fort til.

– Hvis været er på deres side, hvor fort kan da båten være tømt?

– Om været er topp, så kan jobben være gjort på drøye fire dager. Men det er neppe sammenhengende bra vær så lenge, så mannskapene må nok regne med å være der en periode, sier Bergstrøm.

Isforhold avgjørende for fjerning

Samtidig fortsetter planleggingen av å berge selve båten.

Ifølge Bergstrøm må «Northguider» nødrepareres før den kan trekkes av grunn og slepes vekk, og nå jobbes det med å finne kommersielle aktører som kan utføre oppdraget.

Men også en slik operasjon fordrer godt vær og lite is, og kanskje må man vente helt til sommeren før båten blir fjernet.

– Er det tett med is, er det ikke mulig å slepe båten. Da må vi vente. I verste fall kommer det drivis og tar båten med seg, slik at den går ned. Vi håper at den er tømt før eventuelt noe sånt skjer, sier Bergstrøm.