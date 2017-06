Hatefulle ytringer møtt med graffitikunst

– Sitatene er henta fram fra sosiale medier i diskusjonen som gikk da Harstad skulle få sitt samiske navn Hárstták, sier prosjektleder Nicolai López. Mange av ytringene var hatske.

Vil skape debatt

«Dra til helvete tilbake der dere kom fra», og andre sterkere ytringer kan vi lese. I natt ble ytringene avduka og umiddelbart ødelagt med farger fra det samiske flagget. Ordene ble oversprøyta med ballonger fulle av maling, som ble kasta på tekstene. Fargene er henta fra det samiske flagget.

Noen av meldingene på sosiale medier gatekunstnerne malt på sitt verk før kunstnerne kastet ballonger med maling på graffitien. Foto: Nils Mehren / NRK

López forteller at de har forska på dem som kommer med slike ytringer. De står jo fram på nett med fullt navn og bilde. Det viser seg å være vanlige folk, også folk med høyere utdanning. Det er todelt for jeg har også fordommer om nettrollene.

– Jeg ser på dem som lite utdanna mennesker, men så viser det seg at mange er godt utdanna folk. Ikke ville jeg sendt mine barn til en barnelege som har kommet med slike uttalelser, sier López. Han håper kunstverket vil skape debatt.

Norsk – russisk samarbeid.

Høyt oppe i en lift ved det viserløse klokketårnet til Harstad kommune

Ilja Badak, graffitimaler fra Murmansk i rådhustårnet i Harstad. En av gatekunstnerne i prosjektet. Foto: Nils Mehren / NRK

maler Ilja Badak fra Murmansk en fisk i farger fra det samiske flagget. Lite visste han om samer i Russland før dette prosjektet.

– Det er første gang har jobba med et politisk uttrykk. Vi hører lite om samenes historie i Russland, sier han.

Artic Street Summit

Festspillene i Nord-Norge har anerkjent gatekunst som egen kunstform. Nå er flere av byens husvegger malt av gatekunstnere. Graffitikunstnen har i år vært en liten minifestival parallelt med festspillene. Prosjektleder Nicolai López sier de jobber for å få dette til å bli en permanent løsning. Med støtte fra Barentsekretariatet vil de først ta prosjektet videre til Murmansk og Arkangelsk, deretter etablere Street Art Summit som en del av Festspillene.

Grafittikunst på kommunehuset i Harstad Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi håper Harstad er klar for det. I Stavanger har de gjennom 15 år hatt sin New Art festival, en egen streetartfestival. Der står huseiere i kø for å få sine husvegger dekorert av gatekunstnerne. De må vente i flere år for å få kunstverk på veggen. Kanskje blir det sånn i Harstad og, avslutter Nicolai López.

Gatekunst er viktig

Festspilldirektør Maria Utsi hyllet verkene, både det på rådhuset og veggen med de hatefulle meldingene.

Gatekunst vil være en naturlig det av Festspillene i Nord-Norge, sier festspilldirektør Maria Utsi. Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg er veldig stolt av dette. Det er et sterkt politisk budskap og kunstnerisk uttrykk. Gatekunst er en viktig del av det moderne kunstuttrykket og det preger også de arktiske landene, så dette skal vi fortsette med. Det har vært svært vellykka, sier Utsi. Hun vil bidra til at kunstformen blir en del av Festspillene i Nord-Norge.