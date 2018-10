I februar 2017 startet Jamal Qureshi salget på kjøpesenteret Harrods i London.

Før det hadde bedriften Svalbardi kun solgt vannet i utvalgte butikker i Longyearbyen på Svalbard.

JAMAL QURESHI: Den norsk-amerikanske forretningsmannen har fått kritikk for å utnytte den sårbare naturen på Svalbard for å produsere flaskevann til luksusmarkedet. Foto: Svalbardi

Vannet er eksklusivt, og omstridt: Det er isblokker plukket opp med nett fra fartøyet «Ulla Rinman» i Kongsjorden utenfor Longyearbyen, som tappes på flasker som har vunnet en rekke designpriser.

Flaskevannet reklameres med å ha vunnet til sammen 11 forskjellige priser, som inkluderer en førsteplass i det som omtales som «flaskevannets Oscar».

– I sommer økte etterspørselen mer enn vi hadde ventet, og alt solgte ut, sier Jamal Qureshi.

– Et statussymbol

Qureshi, som først kom til Svalbard som turist i 2013, kaller bedriften for både en bedriftsidè og et idealistisk prosjekt.

Bedriftseieren mener å ha beviset på at det finnes et marked for luksusvann, selv om han ikke vil si hvor mange flasker han har solgt.

KOSTBART: I 2007 ble det drukket 200 milliarder liter flaskevann verden over. Det tilsvarte bruk av 50 millioner fat olje, viste en rapport fra amerikanske Pacific Institute. Foto: Svalbardi AS

– For mange er flasken et statussymbol, absolutt. Men det er også vanlige folk, som vil gi den i gave eller drikke den i steden for en flaske vin, sier Qureshi.

Samtidig er det å selge en forståelse for Svalbard og klimaendringene like viktig, sier Qureshi, som i dag bor og arbeider i Longyearbyen.

– Jeg skjønner at det virker provoserende på folk. Noen ganger vil folk høre når jeg forklarer, andre ganger vil de holde fast ved sin første negative reaksjon, sier Qureshi.

Flys til hele verden

Produksjon og salg av vann er omstridt og en stor kilde til forsøpling. Prosjektet fikk også passet påskrevet i The Guardian i 2017, som både ufølsomt, ignorant og uansvarlig.

Kritikerne mener det er respektløst å selge et luksusproduktet fra et verdens mest uberørte naturområder, samtidig som flere hundre millioner mennesker lever uten rent vann.

Vannflaskene fra Svalbard flys i dag til kunder i California, Florida, Kina, Hongkong og Frankrike.

Likevel er selskapet sertifisert som en nullutslippsbedrift av Carbon Neutral, som vil si at bedriften kompenserer for utslippene ved produksjonen:

Svalbardi støtter flere prosjekter, blant annet i Kina (vindkraft) og Uganda (reint vann), og C02-reduserende prosjekter.

– Vi ville ta symptomene på problemet og gjøre det til en del av løsningen. Det var det idealistiske utgangspunktet, samt å skape en bedrift for meg og min familie, sier Qureshi.

30 TONN IS: skal årlig plukkes opp fra fjorden når Kongsfjordbreen kalver. Isblokkene som plukkes fra havet skal ikke være større enn rundt én kubikkmeter, og virksomheten er ikke konsesjons- eller søknadspliktig. (Bildet er tatt under klima- og miljøminister Ola Elvestuens besøk sist sommer.) Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Selskapet kan ennå ikke hente ut et overskudd, men har fått betalt for investeringene og har økt salget i 2018. Qureshi ser for seg å selge flere flasker også i 2019. Ennå har de noe is på lager, og skal hente mer til våren.

– Totalt sett kommer vi svært godt ut i eget klimaregnskap. Vi vet at dette er et nytt og ekstremt produkt på mange måter, men vi forsøker å selge en forståelse for Svalbard og klimaendringene i Arktis like mye som en spesiell vare, sier Qureshi.