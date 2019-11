Har samlet inn 100.000 kroner – nå skal Luftambulansen prøve å redde sauene

– Det er mulig at det blir en aksjon i morgen tidlig. Luftambulansen skulle ringe meg hvis de fikk klarsignal fra sykehusledelsen. De skulle ta det som en øvelsestur, sier sauebonde Alvin Berntsen.

NRK fortalte onsdag om en sau og to lam som står fast på en fjellhylle på Kvaløya i Tromsø. Der har de stått i nesten to uker. Mest sannsynlig vil ikke sauene klare seg særlig lengre i snøen på fjellet. Historien har vekket mange reaksjoner blant folk.

Etter å ha vært i kontakt med politi, brannvesenet, forsvaret og andre nødetater, har Luftambulansen sagt at de skal vurdere om de har mulighet til en aksjon i morgen.

Plan B er at en erfaren fjellklatrer drar opp til sauene på lørdag. Men sauebonden frykter at det blir for sent.

– Vi har jo ikke vært der oppe på snart to døgn. Sauer er robuste dyr, så vi håper at de bare klarer å holde ut litt til, sier han.

Vegansamfunn startet kronerulling

Alvin Berntsen og familien har siden onsdag blitt kontaktet av folk over hele landet som ønsker å hjelpe økonomisk.

– Det viktigste er at vi kommer i gang. Allerede har jeg fått inn 35.000,- kroner. I tillegg er det mange flere som vil bidra når vi vet hva det er behov for, sier Samuel Rostøl.

Han er leder i Norges vegansamfunn. Han er sterkt berørt av situasjonen.

Rostøl sier denne saken understreker hvor mye mennesker føler med dyr. Sauene skal jo bli slaktet på denne tiden. Likevel strekker man seg lagt for å redde dem.

Samuel Røstol har samlet inn mye penger i håp om at det kan være til hjelp. Foto: Jenny Ingemarsson

– Det er veldig imponerende hvor mye bonden har gjort. Det viser en enorm kjærlighet for dyrene han eier, sier Rostøl, som la ut følgende beskjed på Facebook:

«VI TILBYR NÅ 47 400 I NØDHJELP

– jeg får stadig meldinger fra mennesker som ønsker å hjelpe, og derfor øker denne summen hele tiden.

Del gjerne!

Sauen og de to lammene som sitter fast på fjellet i Tromsø må hjelpes ned, og det NÅ. Derfor tilbyr jeg personlig 20 000 kroner i nødhjelp til å leie helikopter og mannskap som kan hente ned disse herlige individene – forutsatt at sauene aldri blir slaktet for å brukes som mat.

Askøy Dyrefristed står parate for å ta imot dyrene om bonde Alvin Berntsen er villig til å ta imot hjelpen men ikke har kapasitet til å la dyrene leve livet ut hos ham.

Det hadde vært en fantastisk førjulshistorie om vi dyrerettsaktivister kunne samarbeide med en sauebonde for å redde disse tre livene!»

– Ikke pengene det står på

En annen som har engasjert seg er Veronika Andersson. Hun er leder i Direct Action Everywhere (DXE) Oslo, som er et verdensomspennende nettverk av aktivister som kjemper for dyrs rettigheter.

Hvis ikke planen i morgen tidlig går etter planen jobber DXE også med å finne passende helikopter.

Hun har kontaktet blant annet Forsvaret, Røde Kors og redningstjenesten. Nå har hun startet en innsamling for å få tak i et passende helikopter.

Hun ser at folks gavmildhet for å redde sauene er høy.

Veronika Andersson er en av mange som har engasjert seg i saken om sauene i Troms. Selv bor hun i Oslo, men følger saken tett. Foto: Privat

– Det er ikke pengene det står på. Vi får inn beløpet som trengs for å leie helikopter. Problemet er at det ikke er noen passende helikopter tilgjengelige i Norge. Vi har sett om det er mulig å leie et helikopter i utlandet, men uten hell så lagt.

Kritiserer et firkantet regelverk

Både Røstol og Andersson mener Mattilsynets regelverk er firkantet. De mener det er merkelig at man ikke kan skyte sau fra helikopter.

– Det er helt håpløst. All den tid det brukes på å skyte ulv, så skal det være ulovlig å gi tre sauser en human avlivning, sier Rostøl.

Begge er glade for at Mattilsynet nå har snudd i saken. Men mener likevel det tok unødvendig lang tid.

De har derimot bare ros å gi til boden Alvin Berntsen.

– Jeg har forståelsen av at dette er tøft for bonden. Vedkommende har forsøkt alt, det er utrolig trist om all den innsatsen som er blitt lagt ned både av han og alle som ønsker å bidra ender i at søya og hennes to lam sulter eller fryser i hjel.

Brannvesenet har plikt til å bistå

Anne Birgitte Fyhn, leder i Tromvik utviklingslag, sier hun har blitt nedringt av folk som ønsker å hjelpe eller vise sin medfølelse med bonden.

– Bare i kveld har jeg fått ti telefoner. Og på Facebook renner meldingene inn raskere enn jeg får lest de, sier hun.

Hun har jobbet tett på saken. Hun ble torsdag kveld oppmerksom på at brannvesenet har en plikt til å redde dyr i nød.

Leder i Tromvik utviklingslag, Anne Birgitte Fyhn tror at sauene allerede hadde blitt redda om det var et annet dyreslag. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Det fikk hun bekreftet når hun kontaktet dem i Tromsø. De har derimot verket utstyret eller kompetansen til å bistå i denne saken.

– Her trengs det alpin kompetanse som de ikke har. Og helikoptrene som kan brukes er langt vekk.

Nå håper hun saken snart kan ende, og krysser fingrene for at det order seg fredag.

– Jeg har tenkt mye på bonden, han er så opptatt av å ta vare på dyre og stelle med den. Nå håper jeg for både hans og familien sin del at saken kan få en slutt.