Har identifisert det ukjente liket fra Smutthullet

Herøy-båten «Remøy» fikk i 4. april et lik i trålen i internasjonalt farvann i Smutthullet i Barentshavet.

Nå har politiet identifisert det hittil ukjente liket.

– Det er en utenlandsk sjømann vi har funnet. Vi har fastslått identiteten og han har mest sannsynlig vært i sjøen i flere år, sier seksjonssjef for etterforskning Ståle Luther i Troms politidistrikt.

Det var likets fingeravtrykk som ble avgjørende, sier Luther.

Han bekrefter at det er snakk om en utenlandsk statsborger.

Politiet har tidligere fortalt at personen var en mann, og at han hadde på seg tøy som indikerte at han var fisker. Han var også mellom 30- og 50 år gammel, sa politiet etter funnet.

INTERNASJONALT FARVANN: Liket ble funnet i trålposen til en norsk fiskebåt i det internasjonale havområdet Smutthullet, som ligger nært russisk farvann. Foto: NRK

– Trodde det var oljeklær

Det er rederiet Fosnavaag Havfiske som eier som eier fiskebåten som fikk liket i trålposen.

Kjetil Ervik er skipper på båten fra Sunnmøre, og fortalte til NRK at det var en ubehagelig opplevelse å gjøre likfunnet.

SKIPPER Kjetil Ervik sier det var en ubehagelig opplevelse, og at han aldri har opplevd noe lignende tidligere. Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Vi trodde først det var noen oljeklær som lå bak i tråla der. Da vi så nøyere på det viste det seg å være deler av et menneske inni. Da stoppet vi opp og pakket inn liket, sier skipperen.

Gjennom årene er det mange som er meldt savnet i dette havområdet.

Politiet har heller ikke utelukket at mannen kan ha ligget i havet i flere år, men har holdt funnet opp mot tidligere forsvinningssaker i disse havområdene.

Smutthullet er internasjonalt farvann, og hvilke andre nasjoner som driver fiske eller oppholder seg i området har politiet ikke oversikt over.

Fikk tilsendt fingeravtrykk fra politi i utlandet

Politiet fortalte tidlig etter funnet at de ikke kjente til at noen norske personer var savnet i området.

Nå viser altså DNA-prøver, hentet ut under obduksjon i Tromsø, at mannen var utenlandsk.

– Vi har ennå ikke kommet i kontakt med pårørende, og vil derfor ikke kommentere navn ennå, sier seksjonssjef for etterforskning Ståle Luther i Troms politidistrikt.

Politiet har lett i register sett på tidligere ulykker og grensepasseringer for å forsøke å ta rede på mannens identitet og hva som kan være årsaken til at han har havnet i havet.

– Vi hadde noen hypoteser om hvem det kunne være og fikk i den forbindelse tilsendt fingeravtrykk fra utenlandske politimyndigheter som vi sammenliknet med de vi hadde her i Norge, sier Luther.

UBEHAGELIG FANGST: Det var tråleren Remøy som torsdag forrige uke fikk et lik i trålen. – Det var en ubehagelig opplevelse, fortalte skipper Kjetil Ervik NRK. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Kan ha vært snøkrabbefisker

Luther bekrefter at en av teoriene politiet har undersøkt er hvorvidt mannen har vært snøkrabbefisker på det russiske skipet «Memele».

Dagbladet skriver at en mannlig fisker på mellom 27 og 28 år forsvant over bord fra snøkrabbeskipet 21. april 2016, bare 1,7 kilometer fra der mannen ble funnet 4. april i år.

Politiet vil imidlertid ikke si noe om hvorvidt det er denne mannen som er funnet før de har kommet i kontakt med alle pårørende.

Smutthullet er et internasjonalt havområde i Barentshavet som grenser til både norsk og russisk økonomisk sone, og til havområder ved Svalbard.

Til sammen er området mer en 67 000 kvadratkilometer stort, ikke langt unna størrelsen til fylkene Troms og Finnmark – til sammen.