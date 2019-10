Har gjort nye søk etter Per Vålnes

– Vi har gjort både dronesøk og søk på bakken i Lavangsdalen, sier lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen.

Politiet mottok tipset for noen uker siden.

– Dette er et av mange tips vi har fått i saken. Men dette tipset velger vi å ta seriøst og sjekke ut.

Det kan nå bli aktuelt å gjennomføre ytterligere søk de neste dagene.

– Men vi er avhengig av gode værforhold og nå har det kommet litt snø, så vi må finne et tidsvindu med godt vær.

Dette er Vålnes-saken Ekspandér faktaboks Per Vålnes, født 1961. Opprinnelig fra Ål i Hallingdal.

Bosatt på Storsteinnes i Balsfjord i Troms.

Ble meldt savnet av samboeren 1. desember 2011. Samboeren, som har vært siktet i saken, hevder å ha sett Vålnes kvelden i forvegen.

Samme dag ble bilen hans funnet forlatt i Lavangsdalen utafor Tromsø.

31. oktober ble hans tidligere samboer pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Senere ble kvinnens nye samboer og en bekjent av dem siktet for samme forhold.

Ingen har tilstått noe i politiavhør. Både lik og åsted mangler.

10. desember 2012 ble alle de tre siktede løslatt fra varetekt, men siktelsen ble opprettholdt.

I november 2015 henla riksadvokaten saken.

De tre siktede gikk til erstatningssak etter å ha sittet et drøyt år i varetekt, men fikk ingenting.

– Har brukt flere titalls millioner

Politiet har brukt store ressurser på søket etter Per Vålnes, som ble meldt savnet etter sin egen 50-årsfeiring i Balsfjord i Troms i november i 2011.

Saken ble først etterforsket som en forsvinning, men etter hvert ble den endret til en drapssak.

Tre personer satt i varetekt i 405 dager, siktet for drapet. Per Vålnes' tidligere samboer, hennes nye kjæreste og en venn av paret.

I etterforskningen har politiet gjort store søk i Balsfjord. De har også brukt flere titallsmillioner kroner på å søke etter Vålnes under nybygget på Vollan gjestestue.

I 2015 valgte Riksadvokaten å henlegge saken på bevisets stilling. Men nå skal politiet altså gjøre nye søk.

SØK: I november 2014 gjorde politiet søk i grunnen under deler av Vollan gjestestue. På bildet ser du en kraftig vakuumsuger som ble brukt til å fjernet massene under gjestestua, der politiet trodde levningene av Per Vålnes kunne være gravd ned. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

– Vi trenger et svar på hva som skjedde med Per

Søsteren til Per Vålnes, Heidi Molstad Andresen, sier hun er glad for at søket nå gjenopptas.

– Det er oppløftende at et nytt vitne har stått fram etter så lang tid, og betryggende at politiet vurderer vitnet som troverdig. Jeg håper jo fortsatt på en oppklaring – og føler meg også ganske sikker på at det fortsatt finnes andre som sitter på informasjon de ennå ikke har delt med politiet.

Søsteren til Per Vålnes er glad for at søket nå gjenopptas. –Vi er mange som trenger og håper på et svar på hva som egentlig skjedde med Per, sier Heidi Molstad Andresen. Foto: PRIVAT

Hun er imidlertid forsiktig med å tillegge den nye utviklingen for stor betydning.

– I løpet av årene har det vært foretatt mange etterforskningsskritt som ikke har munnet ut i bevis som har vært sterke nok til å bevise drap. Jeg tør derfor heller ikke å tillegge dette nye søket for stor betydning, men er selvsagt glad for at politiet fortsatt følger opp saken.

– Vi er mange som trenger og håper på et svar på hva som egentlig skjedde med Per, sier Molstad Andresen.

Per Vålnes ble meldt savnet i 2011. Saken ble først etterforsket som en forsvinning, men etter hvert ble den endret til en drapssak. Foto: Sigmund Krøvel Velle

– Overrasket over nye søk

Ordføreren i Balsfjord fikk først vite om de nye søkene gjennom media.

– Jeg er veldig overrasket over at letinga gjenopptas, men skjønner at det nå har dukket opp nye opplysninger, sier ordfører Gunda Johansen.

Ordføreren sier at dette gir nytt håp om at saken kan bli oppklart.

– Det hadde vært det aller beste, ikke minst for de pårørende som ikke har fått svar på forsvinningen. Det vil også helt klart være en fordel for samfunnet i Balsfjord å få løst saken.