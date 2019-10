Har funnet naustet til Tore Hund: – Dette er en sensasjon

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Tore Hund fra Bjarkøy utenfor Harstad, ledet hæren som tok livet av landets konge, senere kjent som Olav den hellige.

Tidligere i år ble det funnet rester av et naust som mistenkes å tilhøre Tore Hund. Nå kan testene avsløre sannheten om funnene.

– Vi har endelig fått en bekreftelse på at dette var Tore Hunds naust. Dette er bevis for at det var betydelig aktivitet og makt sentrert på Bjørkøy under vikingtiden, sier Nina Dos-Hansen.

Hun er prosjektleder for blant annet arkeologi i Harstad kommune. Dos-Hansen er i ekstase over funnene. Nå ønsker hun at det bygges en kopi av naustet, som var over åtte meter høyt.

– Det er veldig artig siden historikere og arkeologer har vært sånn «ja, men kanskje, det er jo ikke sikkert». Men nå vet vi det. Nå har vi lagt sammen alle bitene, og det er veldig sikkert at dette var Tore Hunds naust, sier hun.

Mange har i lang tid trodd at Tore Hund bodde på den forblåste øyen Bjarkøy. Nå har man endelig fått det bekreftet ved funnet av et stort naust fra vikingtiden. Foto: NRK

Sentral i «Beforeigners»

Hedningen Tore Hund på Bjarkøy var en av de viktigste høvdingene i Hålogaland.

Ifølge Snorre Sturlassons saga om Olav den hellige, var han var en av lederne i opprøret mot kong Olav.

Kornmangel i Nord-Norge førte til drap, hevn og nye drap, og det tvang Tore Hund til å gå i opposisjon til Olav Haraldsson og alliere seg med den danske kongen Knut den mektige.

Konflikten endte i det store slaget ved Stiklestad i 1030.

Tore Hund har også fått en sentral rolle i den norske suksess-serien «Beforeigners».

Tore Hund har en sentral rolle i serien «Beforeigners», hvor han spilles av Stig Henrik Hoff. Foto: Lukas Salna / HBO

Ønsker å bygge kopi

Nå ønsker Sandmo og Dos-Hansen å bygge en kopi av naustet. Det er ikke første gang det er et ønske om å bygge nytt relatert til Tore Hund.

Ifølge Sandmo vil en kopi av naustet koste «noen millioner kroner». Finansiering er ikke sikret.

Dette er ikke første gang det er løftet opp en ønske om bygging av bygg til ære for vikinghøvdingen.

Planen om å reise et besøkssenter om Tore Hund på Bjarkøy ble lagt på is i 2017.