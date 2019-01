Har funnet en av de omkomne skikjørerne

– Vedkommende er blitt fraktet ned fra fjellet i helikopter, og blir sendt videre til Tromsø i bårebil, sier innsatsleder John-Kåre Granheim.

Letemannskapene jobber nå videre med å finne de tre andre omkomne.

Utgravingen blir gjort for hånd, og er den mest risikofylte delen av leteaksjonen.

– Men vi er veldig godt forberedt. Vi har hatt 14 dager på å legge detaljerte planer for selve utgravinga, sier lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen.

På grunn av vanskelige værforhold, er det foreløpig uvisst hvor lenge letemannskapene vil fortsette arbeidet onsdag. Både politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Forsvaret er på stedet.

Se politiets orientering til media fra Tamokdalen:

Innsatsleder John-Kåre Granheim orienterte om det siste fra letearbeidet i Tamokdalen. Du trenger javascript for å se video. Innsatsleder John-Kåre Granheim orienterte om det siste fra letearbeidet i Tamokdalen.

Graver for hånd

Mannskaper blir fløyet inn og ut av skredområdet med helikopter, med fem personer i hvert løft.

– Det har vært en utfordring å få på plass en trygg landingsplass for helikopteret inne i skredområdet. Vi har vært nødt til å vite at de mannskapene vi sender inn på bakken ikke utsettes for risiko, sier Nilsen.

– Vi skal ha totalt ti personer på bakken. Det er slitsomt arbeid, så vi blir nødt til å rotere på mannskapet.

– Hvor lang tid vil dette ta?

– Det er veldig vanskelig å spå. På to av de omkomne har vi gjort lokalisasjon som gir oss en klar indikasjon på dybde. På de to andre har vi fremdeles ikke gjort den nøyaktige lokaliseringen, og vi er derfor usikre på dybde. Det vil ha stor betydning for hvor lang tid dette vil ta.

Bårebiler fra Balsfjord og Målselv begravelsesbyrå er ankommet Tamokdalen. Foto: Arild Moe / NRK

Har detonert flere sprengladninger

Vanskelige værforhold og stor snøskredfare har stadig skapt utfordringer i arbeidet med å hente ut de fire omkomne i Tamokdalen.

De siste dagene har gått med til å klargjøre skredområdet slik at letemannskapene skal kunne bevege seg i trygt område. Forsvaret har blant annet detonert flere sprengladninger for å fjerne snømasser i fjellsiden som har utgjort en trussel for mannskapene som skal jobbe i skredområdet.

Det ble detonert flere sprengladninger for å fjerne snømasser som utgjør en trussel for mannskapene som skal jobbe skredområdet der fire skiturister er antatt omkommet. Du trenger javascript for å se video. Det ble detonert flere sprengladninger for å fjerne snømasser som utgjør en trussel for mannskapene som skal jobbe skredområdet der fire skiturister er antatt omkommet.

Det var onsdag 2. januar at politiet fikk melding om et snøskred i Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms, og at fire personer var savnet. Det var faregrad tre, betydelig snøskredfare i området.

Tre finske menn og en svensk kvinne skulle gå en siste topptur etter et kurs i isklatring i Lyngen, men ved toppen av Blåbærtinden ble de tatt av skredet som var 300 meter bredt, og anslått til 600-700 meter langt.

Fredag 4. januar fikk letemannskapene utslag på to ulike skredsendere i området. Samme dag endret politiet status på oppdraget til søk etter antatt omkomne, etter at både Hovedredningssentralen, UNN og politiet konkluderte med at de fire savnede hadde omkommet i skredet. De omkomne er Mikael Sten (29) fra Finland, Niklas Nyman (36) fra Finland, André Stenfors (32) fra Finland og Disa Bäckström (29) fra Sverige.