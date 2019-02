Har fått 900 nye medlemmer siden nyttår – én av tre kommer fra Nord-Norge

I Troms alene har Senterpartiet fått nesten 100 nye medlemmer så langt i 2019. Der satte partiet også ny årsmøterekord med 93 delegater og 39 nye medlemmer helgen som gikk.

Det er tradisjon at delegatene verver nye medlemmer under fylkesårsmøtet, og for hvert nye medlem klang det i en skipsklokke bakerst i salen – også under partilederens tale.

Stortingsrepresentant Sandra Borch og Senterpartiet fikk klinge i skipsklokka 39 ganger under fylkesårsmøtet i Troms denne helgen. Foto: Karl Kristian Langeland/Senterpartiet

– Det var veldig god stemning. Vi har aldri vært bedre rustet i Troms, Finnmark og Nordland enn det vi er nå. Det kommer folk til oss med bakgrunn fra Forsvaret, fra politi og helsevesen. Jeg tror de finner svar hos oss på flere av problemene de opplever, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Denne uken ble det også kjent at Nordkapp Venstre har valgt å donere bort partikassa og gått over til Senterpartiet. Nordkapp Senterparti har siden allerede rukket å bli det største lokallaget i Finnmark, med over 70 medlemmer.

Til sammen har partiet fått 903 nye medlemmene bare i løpet av januar og februar, viser dagsferske tall fra partiet.

Partiet må tilbake til tidlig 90-tall og EU-kampen for å se maken til medlemsvekst.

Til sammenlikning fikk Senterpartiet i løpet av hele 2018 økt sitt medlemstall med 511 personer. Fra hvert av de nordligste fylkene har cirka 100 personer strømmet til partiet siden nyttår.

Trygve Slagsvold Vedum verver selv et nytt medlem til Senterpartiet under fylkesårsmøtet i Troms. Foto: Irene Lange Nordahl/Senterpartiet

Meldte seg ut av Ap og inn i Sp

– Vi har fått mange nye innmeldinger over hele landet, men spesielt opplever vi en veldig vekst i Nord-Norge med også flere nye lokallag både i Troms og Finnmark. Det er veldig motiverende, men i bunnen ligger det alvor, sier partilederen.

En av Senterpartiets nye medlemmer i Troms er kommunestyrerepresentant i Målselv, Tor Eriksen. Han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet i protest og meldt seg inn i Senterpartiet.

På sin facebookside skriver han:

– Min utmelding er et resultat av at jeg opplever at Arbeiderpartiet har forlatt meg, og det jeg ser på som fundamentet for mitt medlemskap. Jeg opplever at Arbeiderpartiet har blitt en vesentlig støttespiller til dagens regjering hva blant annet angår Forsvaret i nord og til avtaler knyttet opp mot EU, skriver Eriksen.

Slagsvold Vedum mener nettopp diskusjonen om Forsvarets beredskap og Bell-helikoptrene er blant sakene som har gjort at partiet opplever vekst i nord.

– For Tor Eriksen var den diskusjonen avgjørende, og jeg setter stor pris på å få flinke folk inn i partiet. Vi er lei oss for at vi ennå ikke har klart å snu Stortinget i den saken, men med litt mer oppslutning kan vi klare det til neste valg, sier Slagsvold Vedum.

Partibarometer februar 2019 Periode 29.01.19–04.02.19. 937 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,5 pp. Parti Endring +1,5 R 4,8 % +1,5 +0,4 SV 7,8 % +0,4 +1,9 AP 29,2 % +1,9 −0,3 SP 11,8 % −0,3 +0,8 MDG 3,2 % +0,8 −0,3 KRF 3,4 % −0,3 −0,5 V 2,6 % −0,5 −4,1 H 22,9 % −4,1 −0,2 FRP 12,0 % −0,2 +0,6 Andre 2,2 % +0,6 Kilde: Norstat

Ligger an til sjette året på rad med medlemsvekst

I NRK og Aftenpostens første partibarometer etter at KrF gikk inn i regjering, er de borgerlige partienes samlede oppslutning den laveste siden Erna Solberg ble statsminister.

Senterpartiet puster nå Fremskrittspartiet i nakken. Kun 0,2 prosent skiller partienes oppslutning i målingen.

– Jeg tror samlet sett at mange merker at den ene reformen etter den andre har vært negativ, og særlig for Finnmark og Troms, sier Slagsvold Vedum.

Tidligere partifelle av nettopp innmeldte Tor Eriksen og ordfører i Målselv i Troms for Arbeiderpartiet, Nils-Ole Foshaug (Ap), synes det er synd å miste et medlem til Senterpartiet.

– Det er trist når folk forlater Arbeiderpartiet. Jeg var kritisk til eget parti når det kom til Forsvarets langtidsplan, men til sist var det mitt parti som klarte å drive det i noenlunde riktig retning. Vi kommer til å vise at vi har både en god forsvars- og distriktspolitikk, sier Foshaug i Arbeiderpartiet i Troms.