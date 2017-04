Har du sett et slikt påskevarsel før?

– Det er fortsatt litt grått og det er skyer de fleste steder i Troms. Det faller lett snø flere steder, men det er ganske lite vind. Men etter hvert blir det bedre, sier statsmeteorolog Rafael Grote.

Tirsdag ser det ut som det blir skiftende bris stort sett overalt i fylket. Skyende sprekker opp, kanskje kommer det litt snø, men så går det over til pent vær.

– Det ser ganske bra ut faktisk. Vi forventer at det blir bedre og bedre utover uken. Vinden vil holde seg ganske lavt, bare skiftende eller østlig bris, på kysten blir det kanskje perioder med frisk bris. Spesielt til helgen ser det bra ut med sol og fint vær.

Langtidsvarselet for Tromsø viser at det er store sjanser for skikkelig fint påskevær. Foto: Skjermdump

Kjølig påskevær

Temperaturen ligger foreløpig bare noen få grader over null, og det ser ut til å fortsette.

– Det blir kanskje litt kaldere, men det blir i hvert fall ikke plussgrader, forteller Grote til NRK.

Også på Svalbard ser det ut til å bli ganske fint vær.

– Fra og med ettermiddagen i dag går det over til oppholdsvær og etter hvert klarner det opp. Det kan bli litt vind og skyer, og det blir ganske kaldt.

– Planlegg godt og ikke gå over evne

Og med fint vær og snø er sjansen stor for at mange trekker til fjells i påskedagene.

Vær varsom og vis respekt for fjellet er budskapet fra fagfolk. Mandag og tirsdag melder varsom.no om snøskredfaregrad 2 – moderat i Troms.

Aksjonsleder og fagleder for skred i Troms Røde Kors, Per Inge Belt, sier at deres erfaring er at folk går tur overalt. Derfor har de satt en generell beredskap i byen. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Faregraden sier noe om hvilken tilleggsbelastning som skal til for å løse ut et skred, og med faregrad 2 må det en stor tilleggsbelastning til for at det skal skje. Enten et fall eller en stor skigruppe som går samlet. Det er viktig og være obs på og legge ruten sin deretter, sier Per Inge Belt, aksjonsleder og fagleder for skred i Troms Røde Kors.

Han forteller at det viktigste hvis du skal ut på topptur er at du kan kunne gjenkjenne skredterreng, som er brattere enn 30 grader.

– Terreng er det letteste du kan gjøre noe med, det står der alltid og forandrer seg aldri. I tillegg er det viktig å ha med seg mat og klær, og selvfølgelig sikkerhetsutstyr som sendemottaker, spade og søkestang – og kunne bruke det.

Belt anbefaler folk å ta en tur innom nettsiden varsom.no. Der ligger det blant annet en snøskredskole med mange videoer.

Røde Kors har ekstra beredskap i påsken, og Per Inge Belt håper at folk tar seg en tur ut og nyter finværet.

– Men også at de planlegger turen godt og ikke går over evne.