Håper «dødsalge»-rapporten stopper hetsen av oppdrettsnæringen

Flere aktører har pekt på at oppdrettsnæringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen som har tatt livet av 7,7 millioner laks langs kysten av Nord-Norge de siste ukene.

I en ny rapport publisert av Havforskningsinstituttet tirsdag, blir dette imidlertid avvist. Havforskerne konkluderer med at oppdretterne umulig kan klandres for «dødsalgen».

– Jeg stiller store spørsmålstegn ved de som hevder at oppdrettsnæringen har seg selv å takke. Jeg synes det er veldig bra at havforskningen nå kommer med dette faktagrunnlaget, sier fiskeriministeren.

– Dette er forskningsbasert, så jeg håper vi kan legge den ballen død og legge det bak oss.

– Uten tvil en «renvaskingskampanje»

Det er imidlertid fortsatt flere som reagerer, og mener at Havforskningsinstituttets konklusjon om at oppdretterne umulig kan klandres ikke kan være rett; blant andre Rødt sin fiskeripolitiske talsmann i Troms og Finnmark, Frode Bygdnes.

– Jeg reagere på at havforskerne lar seg bestikke og at fiskeriministeren bestiller rapporten, sier han.

– Dette er uten tvil en «renvaskingskampanje». Denne algeoppblomstringen er en kraftig advarsel på at det er for mye næringsstoffer fra oppdrettsnæringa som kommer i fjordene våre, sier Bygdnes.

Fiskeriministeren avviser imidlertid at han har bestilt rapporten fra Havforskningsinstituttet, og mener Rødt-politikeren forsøker å slå politisk mynt.

– At en politiker fra Rødt eller andre parti sitter og synser får stå for deres regning. Det blir for dumt å komme med en slik uttalelse. Jeg forholder meg til det forskerne har sagt.

Nesvik mener denne situasjonen og algeoppblomstringen viser at det er behov for mer forskning på området.

– Situasjonen er ikke over og det gjenstår mye arbeid. Men jeg hadde håpet at vi skulle unngå politikere som prøver å slå politisk mynt når vi står midt i en katastrofe.

7,7 millioner laks er døde etter algeutbruddet i nord, men nå har forskere konkludert med at oppdrettere selv ikke er skyld i algeoppblomstringen. Algene har forårsaket at cirka fire prosent av den norske lakseproduksjonen nå blir dyrefôr. Foto: Ballangen Sjøfarm

– En forhastet konklusjon

Det er ikke bare Rødt-politikeren som reagerer på tirsdagens nyhet fra Havforskningsinstituttet. Biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud mener instituttet har kommet med en forhastet konklusjon.

– Jeg synes de har vært veldig raske på banen med å si at dette ikke er oppdrettsindustriens skyld. Det er klart at oppdrettsindustrien har bidratt til det høye næringssaltinnholdet i sjøen, sier han.

Biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud mener Havforskningsinstituttet har kommet frem til en forhastet konklusjon. Rapporten viser at oppdretterne kan ikke klandres for oppblomstringen av alger som har tatt livet av 7,7 millioner laks. Foto: NRK

Sterud henviser til en rapport fra Norsk institutt for vannforskning som har undersøkt kilder til næringstilførsel til kystfarvann i Norge. Den viser at oppdrettsindustrien står for 80–90 prosent av det menneskeskapte utslippet av næringssalter til sjøen.

Sterud vil likevel understreke at han har stor medfølelse for den vanskelige situasjonen oppdretterne er i, men mener det er for tidlig å avvise at næringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen.

– Jeg tror denne rapporten er en reaksjon på hetsen av oppdrettsindustrien i sosiale medier, sier han og legger til;

– Jeg tror nok man har behov for å nyansere dette etter hvert, og det tror jeg også kommer til å skje, fordi jeg kan aldri tenke meg at nysgjerrige forskere gir seg med den konklusjonen Havforskningsinstituttet nå har kommet med.

– Nok et argument som peker mot lukkede anlegg

Sterud mener algeoppblomstringen er nok et argument som peker mot at oppdrettsindustrien må inn i lukkede anlegg.

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord mener fortsatt man må se på lukkede anlegg som det beste alternativet. Foto: Anna Birkeland Olderud / Natur og Ungdom

– Da vil man kunne ha en barriere mellom oppdrettsfisken og miljøet rundt. Det betyr at man kan beskytte oppdrettsfisken i slike situasjoner, men også bidra til å forhindre utslipp.

Også leder av Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord mener debatten om lukkede anlegg nå er blitt aktualisert.

– Havforskningsinstituttet nevner jo at næringssaltene kan ha forsterket problemet, så selv om oppdrettsnæringen kanskje ikke er den utløsende årsaken til algeoppblomstringen, er dette et godt argument for å få oppdrettsnæringen inn i lukkede anlegg.