Han vokter en av Høyres siste bastioner i Nord-Norge

Det tar omtrent 21 timer å kjøre fra Oslo til Ibestad, en fjellrik kommune med under 1400 innbyggere sør i Troms. Dette blir trolig Høyres siste bastion mot nord.

51 prosents oppslutning fikk sittende ordfører Dag Sigurd Brustind under mandagens kommunevalg, og sikret seg dermed flertall alene.

– Vi har jobbet veldig hardt for dette. Vi er veldig glad for flertallet, sier Brustind.

Ibestad er nå kun én av tre kommuner i Nord-Norge som etter alle solemerker blir styrt av Høyre de neste fire årene. Det er for ordens skyld 80 kommuner i Nord-Norge.

Partioppslutning i Ibestad Flest stemmer Størst endring PARTI PROSENT ANTALL H Høyre 51,4 % 418 418 stemmer AP Arbeiderpartiet 29,4 % 239 239 stemmer SP Senterpartiet 19,3 % 157 157 stemmer PARTI ENDRING I PROSENTPOENG H Høyre +22,6 Endring på +22,6 prosentpoeng AP Arbeiderpartiet +9,4 Endring på +9,4 prosentpoeng SP Senterpartiet +2,1 Endring på +2,1 prosentpoeng

– Dramatisk

AVGJØRENDE: Jonas Stein mener Nord-Norge blir avgjørende for regjeringspartiene ved stortingsvalget i 2021. Foto: Petter Strøm / NRK

Brustind vil ikke spekulere i om han blir Norges nordligste høyreordfører. Valgforsker Jonas Stein er derimot ikke i tvil om at Ibestad blir Høyres nordligste post.

De to andre kommunene i nord med fortsatt høyreordfører etter kommunevalget, er Vågan og Bø. De ligger begge i Nordland fylke.

Jonas Stein, som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet, har også kalkulert at Senterpartiet etter valget får over 30 ordførere i Nord-Norge.

Om to år er det stortingsvalg. Stein mener resultatene i Nord-Norge under kommunevalget er dramatisk for regjeringspartiene.

– Samlet sett får regjeringspartiene bare 30 prosent i Nord-Norge. Det er ikke mulig å vinne et nasjonalt valg så lav oppslutning i nord, sier Stein.

SKUFFET: Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå legger ikke skjul på skuffelsen over å ikke få fornyet tillit fra velgerne. Foto: Bård Wormdal / NRK

Høyre mister tre ordførere i Nordland fylke. To av dem er i kommunene Evenes og Hemnes. Den tredje er Andøy, der Senterpartiet har sikret rent flertall. Her har Høyre har gått tilbake fra 41,3 prosent til 5,7 prosent.

Stein viser til at dagens regjeringsparti hadde 45 prosent i Nordland og 48 prosent i Troms under valget i 2011. De hadde også i underkant av 40 prosent i Finnmark.

– Dette er en betydelig tilbakegang over tid. Når de i tillegg mister ordførere som kunne ha en tydelig post og vært ambassadører for regjeringens politikk, er det krevende.

Skuffet

Helt mot nord, i Vadsø, blir ordfører Hans-Jacob Bønå kostet ut av kontorene etter fire år. Det geografiske Finnmark står dermed uten én neste ordfører fra Høyre. I Vadsø er Arbeiderpartiet størst, i tillegg til at SV og Senterpartiet har gjort et svært godt valg.

Bønå legger ikke skjul på skuffelsen.

– Det er en tung dag. Vi har de siste fire årene stått på seint og tidlig, for å rigge Vadsø for vekst og utvikling og bli en ja-kommune. Det mener jeg vi har klart. Skuffelsen i dag er til å ta og føle på.

HYLLET BRUSTIND: Statsminister Erna Solberg under Høyres valgvake mandag. Dag Sigurd Brustind var blant høyrefolkene hun nevnte i sin tale til partiet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Få lyspunkter

Men Høyre går tilbake i hele landet. Under Høyre-leder Erna Solbergs tale på partiets valgvake sent i går kveld, ble nettopp Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind trukket frem som én av få lyspunkter i denne valgkampen. Sammen med Masfjordens Karstein Totland og Alvdals Tirill Langleite.

– Karsten, Tirill og Dag Sigurd er blant de mange som hver dag demonstrerer at Høyre er et parti som har hjerte for hele landet, sa Solberg.

At Høyre nå ikke har en eneste ordfører nord for det sørlige Troms, mener Vadsø-ordfører Bønå er «trist for befolkningen». Bønå roser samtidig Ibestad Høyre for det gode valget.

– Det er jo en gang sånn det er en landstrend at vi ikke gjør gode valg, for utenom Ibestad. Resultatet i Ibestad er fantastisk, sier han.

