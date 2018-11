Gyrokopter havarerte etter dårlig vær – nå er rapporten klar

Dårlig vær var den direkte årsaken til gyrokopterulykka ved Kilpisjärvi i Finland i juli i sommer. Det viser rapporten fra Statens havarikommisjon for transport, som ble offentliggjort tirsdag.

Ifølge rapporten kom fartøyet inn i et område med lokalt kraftige vindkast og turbulens da det passerte finsk luftrom. Det førte til at farten avtok og at fartøysjefen mistet kontrollen.

Det var to personer med i gyrokopteret, inkludert fartøysjefen. I forkant av ulykken måtte de klatre over et fjellparti:

– Det var ganske mye klatring og da mister man fart. I tillegg får man ytre værpåvirkninger som påvirker ytelsene til gyrokopteret negativt. Man får lite å spille på om man blir utsatt for dårlig vær, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

– Så det var en kombinasjon av dårlige værforhold og at man måtte senke farten, som var utløsende?

MISTET LIVET: Distriktsredaktør i NRK Finnmark Morten Ruud. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

– Direkte utløsende, ja.

Gyrokopteret begynte å rotere, for så å falle ned i ei steinur. «Nå blir det ille», skal fartøysjefen sagt, like før havariet var et faktum.

Har sett på systemet

Gyrokopteret var på vei fra Lakselv i Finnmark til Steigen i Nordland da det havarerte. NRK-redaktør Morten Ruud omkom, mens passasjeren ble lettere skadd.

Havarikommisjonen peker flere faktorer, utenom dårlig vær.

– Erfaringsnivået gjør at man ikke ser alle farene like godt som om man har mer erfaring, sier Halvorsen.

I rapporten heter det at «flysikkerhetsaspektet ved planlegging og gjennomføring av den aktuelle flygingen ikke var tilstrekkelig ivaretatt, og at dette i kombinasjon med fartøysjefens begrensede flygeerfaring, været og luftfartøyets ytelse bidro til at ulykken kunne skje.»

Havarikommisjonen har i rapporten blant annet spesielt pekt på hvordan det gjøres utsjekk for passasjerflyginger. De mener det er mulig å dra lærdom av ulykken til senere opplæring:

– Det vi har pekt på er hvordan man forholder seg til kandidater som skal fly i dette segmentet, hvordan man skal forholde seg til regelverket man selv har laget, hvordan man skal håndheve regelverket og hvem som har ansvar, sier Halvorsen.