Gravde frem skjelett fra vikingtiden i boligfelt

– Vi ser at hun ligger i en sammenkrøket posisjon med beina bøyd og med ansiktet vendt inn mot båten, sier prosjektleder, Anja Roth Niemi ved Tromsø Museum til NRK.

Ved brystet og under haka til kvinnen ligger to skålformete spenner av bronse, som kan dateres til sent 700- eller tidlig 800-tall.

Skjelettet har blitt funnet i forbindelse med undersøkelse av en båtgrav fra jernalderen, og arkeologene er nå i full gang med å avdekke skjelletes hemmeligheter.

Mann og kone? Far og datter?

I 2017 ble det oppdaget menneskebein i en påbegynt veg til et nytt boligfelt på Hillesøy i Tromsø kommune. Dette var foranledningen til at en halv båtgrav fra tidlig vikingtid ble gravd ut.

I denne graven fant arkeologene skjelettet til en mann som arkeologene anslår å ha vært mellom 35 og 45 år. Kun to og en halv meter unna har arkeologene nå funnet skjelettet fra en kvinne.

De to gravene har flere likhetstrekk, og nå ønsker de å finne ut om det er en relasjon mellom de to skjelettene.

– Funnet har meget stor vitenskapelig og kulturhistorisk interesse, og nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med henne, sier Roth Niemi.

Informasjon om høvdingsamfunnet

Prøver tatt fra graven og skjelettet vil kunne gi mye informasjon om både samfunnet og individet som har blitt gravd ut, forklarer Roth Niemi.

– Vi vil etter hvert få vite mer om kostholdet til kvinnen, slektskap og hvordan hun har flyttet på seg gjennom livet.

Graven vil også gi informasjon om gravritualer, og hvordan mennesker behandlet de døde.

– Måten skjelettet er begravd på vil kunne si noe om hvordan samfunnet så på den som ble gravlagt, og hvilken posisjon de har hatt i norrøne høvdingsamfunn her ute på kysten.

Utgravingene på Hillesøya skal pågå til fredag neste uke. Frem til da skal arkeologene forsiktig hente ut hele skjelettet.