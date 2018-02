Glem isbjørn og nordlys: Dette er den største attraksjonen på Svalbard

For etter at det globale frølageret åpnet har turistene strømmet til Platåberget like ved flyplassen i Longyearbyen. Her møter de bokstavelig talt veggen, og ikke noe mer. De får ingen informasjon om hva som skjuler seg inne i fjellet.

Inne i hvelvet lagres til sammen en million frøprøver fra nytteplanter i hele verden. Lageret skal sikre at plantene ikke dør ut i lokale eller verdensomspennende katastrofer.

I dag, på frølagerets tiårsdag, skal det deponeres 77.000 nye frøprøver til hvelvet. 23 genbanker fra hele kloden har sendt kasser med frø.

Reiselivssjef Ronny Brunvoll håper på et besøkssenter ved frølageret. Foto: Privat

– Frøhvelvet er kanskje vår fremste attraksjon når internasjonale medier og gjester kommer hit, og det blir omtalt verden rundt hele tiden. Det bidrar til å trekke gjester hit, og til at vi har enda en interessant historie å fortelle om Svalbard, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll på Svalbard.

Strengt bevoktet

I fjor var det 67.000 turister i Longyearbyen. I tillegg er det rundt 70.000 reisende med cruiseskip som anløper øya hvert år.

Men det er ingen muligheter for besøkende turister å slippe inn i hvelvet. Og utafor er det ingen informasjon å finne.

Reiselivssjefen ønsker derfor at det etableres et besøkssenter i nærheten av frølageret, der folk kan bli opplyst om hva hvelvet er og hva det inneholder.

– Det er ikke så viktig for reiselivet at gjestene skal få komme inn i hvelvet. Snarere tvert imot, det er viktig at det forblir lukket, for når du kommer inn er det ikke så spektakulært. Det spektakulære er mytologien rundt frøhvelvet, den store fortellingen om at dette er en reserve for verdens matvarefrø, at det ligger i isødet og er strengt bevoktet, sier han.

Folk fra hele verden var til stede for å deponere frø under tiårsdagen mandag. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Skal utbedres

Nå skal det gjøres et utbedringsarbeid i inngangspartiet til hvelvet, og da kan det hende reiselivssjefens bønner blir hørt. For tanken om et besøkssenter er ikke helt fremmed for Statsbygg, som skal gjøre utbedringen av inngangspartiet.

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Foto: Mette Randem / Mette Randem

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim ser for seg en utstilling som forteller om det globale frølageret, og planlegger å bygge en servicebygning som skal stå utenfor hvelvet.

– Poenget der er å håndtere og ekspedere alle henvendelser knyttet til frø, men man kan også tenke seg at det kan by på informasjon som kan være nyttig for turister, sier hun.

Totalt har mer enn 70 banker levert frø til hvelvet, som holder en temperatur på 18 minusgrader.