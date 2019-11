Giske-varsler med krass kritikk av mediekonferanse der Giske er med

Andreassen er en av kvinnene som i 2017 varslet om oppførselen til Giske da han var nestleder i Ap.

Fredag åpnet mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø med en paneldebatt om medias håndtering av metoo. I panelet satt Trond Giske. Ingen av varslerne var invitert.

– Jeg har ingen problemer med at de har laget arrangementet og at Giske snakker, men da må de være ærlige på at det handler om Giskes opplevelser og ikke blande metoo inn i det. Da handler det om Vulkan-saken og maktkamp i Arbeiderpartiet.

Debatt om metoo på konferansen Svarte Natta i Tromsø

– Hva er den viktigste mediekritikken din?

– Metoo-saken har druknet i enkeltpersonen Trond Giske. Det ble mye personfokus, kjendisfaktorsaker og intime detaljer, noe som er veldig ubehagelig. Det er ikke noen definisjon på hva metoo er. Men man vil finne mye innen maktmisbruk, og da er medias rolle viktig.

– En annen debatt

Leder for Svarte Natta-konferansen, Amund Trellevik, sier de inviterte Giske fordi det er interessant å høre hvordan det er å stå i en mediestorm.

På spørsmål om hvorfor ingen varslere ble invitert, svarer han:

– Det er en annen debatt, om det å stå i en stor mediestorm. Vi ønsket en presseetisk, teknisk debatt og refleksjoner om hvordan det er å stå i en slik mediestorm. Varslerperspektivet er også viktig interessant, men det er en annen debatt som vi gjerne tar på et tidspunkt. I dag har vi en annen agenda, sier han til NRK.

– Hvorfor ble ikke «den svake part» invitert?

– Vi har invitert en person uavhengig av maktforholdet. Uansett hvor mye makt en person har, så er det interessant for oss å høre hans opplevelser om å stå i en slik mediestorm.

– Koster å være varsler

Aps kvinnenettverk og Forum Arbeiderlag har fredag en egen debatt på Bastard Bar i Tromsø. Ett av temaene er varslernes opplevelse av dekningen av metoo.

Sunniva Andreassen deltar. Til NRK sier hun at det har kostet å være varsler.

– Saken er konkludert. Den er ute av verden, men det kommer hele tiden omkamper som det er umulig å forberede seg på. Det er det som koster. At man aldri kan forberede seg på det.