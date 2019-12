Gir kommunereformen terningkast fem

Vet årskifte blir flere fylker og kommuner slått sammen. Kommunalminister Monica Mæland sier til NTB at hun gir selve reformen terningkast fem. Ministeren tror overgangen skal gå bra. – Mitt inntrykk er at kommunene er klare. Det kan godt være at ikke alt er på plass, men dette er godt forberedt, sier hun.