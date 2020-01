Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, forteller at de kjenner Geir-Inge Sivertsen som en dyktig mann, både fra tiden som ordfører i Lenvik og fra tida hvor han har vært statssekretær-departementet.

– Han har god kunnskap om handelsnæringen og om fiskerindustrien.

– Hva forventer dere av han?

– det første er å få en løsning i forbindelse med stortingsmeldinga om ny kvotestruktur. Der har vi vært opptatt av at vi må sikre at endringer i strukturen på fiskeflåten ikke går så fort at man mister tilførelsen av fisk til landindustrien. Vi har vært negative til forslaget om å innføre en ny kvoteordning. Men det at Frp gikk ut av regjeringen, signaliserer at den delen av politikken nå blir borte.

– Hva tror dere kan være utfordringene?

– Både vi og kommunene langs kysten er negative til forslaget om å innføre en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen. Hvis det blir innført, vil store inntekter flyttes fra kystkommunene og fra havnæringa selv, og over til statskassa. Der tror jeg det er viktig at regjeringen lander den saken så fort som mulig, slik at man ikke har den usikkerheten hengende over næringen.