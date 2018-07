Gass kan bli fremtidens løsning for energi på Svalbard

Fredag ble rådgivningsfirmaene Thema og Multiconsults utredning om fremtidig energiforsyning overlevert Olje- og energidepartementet. Studien viser at et gasskraftanlegg er det mest interessante.

Positiv lokallagsleder

HØYE PRISER: Arild Olsen mener et nytt energisystem må på plass. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Det har vært diskutert både solenergi og strømkabel fra fastlandet, ja til og med ei ny kullgruve et annet sted i Adventdalen. Utredningen tar også for seg flere alternativer.

Alternativene er vurdert opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

– Jeg har ikke hengt meg opp i hva slags alternativ som er valgt. Vi er bare glad for at utredningen er ferdig, og at den peker i ei retning. De har vektlagt de kriteriene som vi har vektlagt også lokalt, sier lokallagsleder Arild Olsen.

Han mener det er vanskelig å få til både næringsgrunnlag og en norsk bosetting med dagens energipriser.

– Vi ser frem til å begynne en mer målrettet prosess for å få etablert et nytt energisystem i Longyearbyen. Det er vi avhengig av. Dagens system er gammelt, vanskelig å vedlikeholde og dyrt for lokalbefolkningen.

Dette er Svalbards energimuligheter: Ekspandér faktaboks Kategori 1 – alternativer det er mest interessant å analysere videre: • LNG-kraftverk uten CCS, som skårer godt både på kostnadseffektivitet og

forsyningssikkerhet uten å gi miljøkonsekvenser av betydning. Usikkerhet omkring krav til

LNG-kai må avklares.

• Kraftvarmeverk basert på pellets, som skårer godt på kostnader og miljøkonsekvenser,

men der kostnadene knyttet til forsyningssikkerhet kan være noe høyere enn for LNGalternativet.

• Solkraft i kombinasjon med LNG, som skårer godt både på kostnadseffektivitet,

forsyningssikkerhet og miljøkonsekvenser. Usikkerhet omkring krav til LNG-kai må

avklares.

Kategori 2 – alternativer som er noe mindre attraktive enn alternativene i kategori 1

• LNG med CCS, som har høye kostnader, men som skårer godt på både miljø og

forsyningssikkerhet. Usikkerhet omkring krav til LNG-kai må avklares, og CCS-kostnaden

er svært usikker.

• Vind og sol kombinert med batterier, som skårer middels på alle kriterier.

• Vindkraft i kombinasjon med LNG, der vind gir noe større miljøkonsekvenser enn sol.

Usikkerhet omkring krav til LNG-kai må avklares.

Kategori 3 – de minst attraktive alternativene

• Nullalternativet med CCS, som har betydelig høyere kostnader enn nullalternativet uten

CCS, men ellers samme egenskaper. CCS-kostnaden er svært usikker.

• Biokull kraftvarmeverk, som har høye kostnader og er usikkert pga. at det bare finnes én

leverandør av brenselet.

• Vind og sol kombinert med hydrogen, som har høye kostnader og negative

miljøkonsekvenser pga. vindkraft

• Kabel fra land som har høye kostnader, risiko for negative miljøkonsekvenser og som ikke

forbedrer forsyningssikkerheten i forhold til nullalternativet

Fra rapporten fra Thema Consulting Group

Bruker kull

I dag får Longyearbyen lys og varme fra det kullfyrte energiverket i byen. Kullet kommer fra gruve 7 i Adventdalen, drevet av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

Men gruve 7 vil være tom i løpet av 10–15 år. I tillegg er Norge bundet av klimapolitiske forpliktelser. Dermed er arbeidet med fremtidig energiforsyning i gang.

I 2015 ble 70–80 prosent av kullet fra den daværende gruvedriften eksportert for bruk som industrikull i Europa. Resten ble brukt lokalt, ifølge SSB.

Studien fra Thema og Multiconsults vil nå følges opp med grundigere vurderinger av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger. Også andre alternativ eller kombinasjoner av løsninger for fremtidig energiforsyning på Svalbard vil undersøkes, opplyser departementet på sin nettside.

I arbeidet videre vil det være nødvendig å vurdere hensyn utover teknisk-økonomiske egenskapene ved ulike energiløsninger. Kunnskap om de lokale forholdene på Svalbard er viktig i arbeidet. Lokalstyret vil involveres i prosessen framover.

