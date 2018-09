Fyllekjørte med traktor for andre gang på to uker

En mann i 70-årene er siktet for promillekjøring med traktor, kun to uker etter at han ble tatt for lignende forhold.

– Det er veldig spesielt at det skjer atter en gang innenfor et så kort tidsrom, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Kåre Munkvold.

Mannen ble pågrepet i Evenskjer sentrum i Troms, ikke langt unna stedet han ble pågrepet forrige gang han la ut på traktorkjøring.

Traktoren beslaglagt

Forrige gang mannen ble tatt for samme forhold, nektet han å stoppe for Utrykningspolitiet. Det ble derfor iverksatt en politijakt i flere timer over flere politidistrikt, før mannen til slutt kjørte traktoren fast i et myrområde.

– Pågripelsen var ikke like dramatisk nå, sier Munkvold, og legger til at politiet også denne gangen mottok tips fra publikum om en traktor som tok stor plass i veibanen.

– Personen som ringte inn husket godt forrige gang mannen promillekjørte, så han mistenkte raskt at det kunne være noe lignende også denne gangen. Vi setter stor pris på at publikum er oppmerksomme, og tipser oss.

Her fra forrige gang mannen ble tatt for lignende forhold. Traktoren kom seg langt, men ikke lenger enn denne myra. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Mannen som ikke har gyldig førerkort skal ifølge politiet blitt tatt med promille godt over det som er lovlig.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, og oppretter sak. Mannen blir nå fremstilt for blodprøve i tillegg til at traktoren har blitt beslaglagt.

– Så det er hvert fall ikke fare for at han legger ut på tur med samme traktor, sier Munkvold.