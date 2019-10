Full krangel etter at filmteam fløy drone i forbudt område på Svalbard

Ny-Ålesund på Svalbard, 1. juli 2019. Et norsk filmteam er ute på Kongsfjorden for å gjøre opptak til en dokumentar om plastsøppel. Med på turen er den kjente polfareren Børge Ousland, samt en forsker fra Norsk Polarinstitutt.

Etter hvert kommer følget til den store Kronebreen innerst i Kongsfjorden. Her sender de opp en drone for å filme.

To dager senere bryter det ut ordkrig mellom filmselskapet og polarinstituttet. For hadde egentlig filmskaperne lov til å fly drone i området?

Geir Gotaas, leder for Ny-Ålesundprogrammet i Norsk polarinstitutt. Foto: privat

Nei, slår Norsk Polarinstitutt ettertrykkelig fast.

– De fremla ingen tillatelse da de var i Ny-Ålesund. De har heller ikke fremlagt en slik tillatelse i ettertid når vi har bedt dem om å redegjøre for sitt syn på saken, sier Geir Gotaas, leder for Ny-Ålesundprogrammet i polarinstituttet.

Han kaller det som skjedde et grovt brudd på reglene.

Sensitive måleinstrumenter

Du stiller deg kanskje spørsmålet, du også. Hvilken skade kan egentlig en skarve drone gjøre, på et sted hvor det «knapt» bor mennesker?

Jo, det handler om at det lille forskningssamfunnet er full av sensitive måleinstrumenter. For å unngå at data blir ødelagt, er alt som lukter av trådløst strengt forbudt i en radius på to mil. Det gjelder både mobiltelefoner, smartklokker og wifi.

Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund. Observasjonene som gjøres her, kan bli ødelagt om noen i nærheten bruker radiosendere. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Flyging med drone tillates kun om du har en skriftlig tillatelse fra flytårntjenesten. I tillegg skal en rekke statlige myndigheter være orientert. På den aktuelle dagen må det avtales nøyaktig flytid, for å avstemme det med annen aktivitet i området.

I dette tilfellet ble ikke ting gjort etter boka, slår Norsk Polarinstitutt fast.

– Vi er ikke fornøyd med at en medieaktør som er orientert om retningslinjene for dronebruk i Ny-Ålesund, ikke følger dem. Vi prøver så langt vi kan å legge til rette for media. Det blir veldig synlig når en medieaktør som vi formelt sett er vertskap for, tar ting på sparket og flyr uten at prosedyrene er fulgt, sier Gotaas.

Konsekvensen ble at polarinstituttet valgte å stenge filmselskapet ute. Det viser den omfattende korrespondansen NRK har fått innsyn i.

....blir konklusjonen for vår del at (selskapet) for fremtida ikke vil være velkommen til å være med Norsk Polarinstitutt på tokt, i felt eller på annen måte følge vårt arbeid. Geir Gotaas i e-post til filmselskapet

– En lei sak

Det er Ivonne Salo TV and Media Productions som lager dokumentar om plastsøppel på Svalbard. Polfareren Børge Ousland er hentet inn som forteller og gjennomgangsfigur i filmen, som ennå ikke har fått en premieredato.

1. juli kommer følget til Ny-Ålesund for å intervjue polarinstituttets plastforsker Geir Wing Gabrielsen. Etter en hyggelig middag, går turen ut på fjorden i båt. Det er 12-13 varmegrader, overskyet og vind.

Ved 17.30-tiden sendes den famøse dronen til værs.

Filmskaperne erkjenner at de hadde en drone med i bagasjen, men at den ikke skulle brukes før senere under oppholdet på Svalbard. De sier videre at det var Geir Wing Gabrielsen som initierte dronefilmingen. Det eneste filmteamet måtte gjøre først, var å få en tillatelse fra flytårnet.

Filmskaper Kurt Salo. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Filmskaper Kurt Salo skriver følgende i en e-post til instituttet:

«Det ble ikke gjort kjent for oss av Geir Wing Gabrielsen at dette måtte gjøres skriftlig. Han var til stede da man ønsket å få godkjennelsen over telefon. Syns dette er en lei sak nå, og tar bort verdifullt fokus for oss».

Følte seg lurt

Geir Wing Gabrielsen har 37 år bak seg som forsker på Svalbard. Jevnlig tar han med seg journalister og filmskapere ut på tur i området rundt Ny-Ålesund. Sommeren 2018 hadde han for eksempel selskap av britiske Sky News, som fløy drone med alle papirene i orden.

Gabrielsen sier at han gav filmteamet klar beskjed om at alle tillatelsene måtte være på plass før de kunne reise ut på Kongsfjorden. Han avviser kategorisk at han selv var til stede da filmskaperne fikk flytillatelse over telefon fra flytårnet.

– I ettertid følte jeg meg lurt, når det viste seg at de ikke hadde alt i orden. Jeg var veldig skuffet, sier Gabrielsen til NRK.

Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt har jobbet i Ny-Ålesund i 37 år. Foto: Petter Strøm / NRK

Ekteparet Ivonne og Kurt Salo ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men viser til sin advokat, Johannes Sundet. Ifølge advokaten kan ikke filmselskapet lastes for det som skjedde.

– Dette er ikke cowboyer. De lager en seriøs dokumentarfilm.

Han forklarer at filmskaperne er godt kjent med regelverket for droneflyging i Ny-Ålesund. Han sier videre at det var polarinstituttet som gav dem oppskriften på hvordan man fly uten en skriftlig tillatelse. Ifølge Sundet fikk filmteamet klarsignal til å fly i 30 minutter, fordi det skulle skje under Geir Wing Gabrielsens ledelse.

Han beskriver polarinstituttets håndtering av saken som vilkårlig, arrogant og streng, og mener utestengelsen var en ren svartelisting.

– De fikk klar beskjed av polarinstituttet om at de var «persona non grata». Det stod svart på hvitt, sier Sundet.

Svarte positivt på henvendelsen

Det er det statlige selskapet Kings Bay som drifter flyplassen i Ny-Ålesund.

Direktør Per Erik Hanevold i Kings Bay, det statlige selskapet som drifter infrastrukturen i Ny-Ålesund. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Direktør Per Erik Hanevold bekrefter at tårnet svarte positivt på henvendelsen om droneflyging. Grunnen var at man trodde telefonen kom fra en ansatt i Norsk Polarinstitutt.

– Polarinstituttet er med på å håndheve regelverket i Ny-Ålesund. Da tok vakthavende det som en selvfølge at de nødvendige avklaringene var gjort og at det var i orden å fly, sier Hanevold.

Da man senere på kvelden oppdaget at filmselskapet likevel ikke hadde papirene på stell, var flygingen allerede i gang, og for sent å stoppe, forklarer direktøren.

– Det vi har lært av dette, er at vi må være enda mer restriktive. Vi må konsekvent si nei til vi har det skriftlig i hånda, sier Hanevold.

For hard i klypa

I ettertid holder Norsk Polarinstitutt fast på at filmteamet ikke fulgte reglene for droneflyging i Ny-Ålesund. Samtidig erkjenner Geir Gotaas at beslutningen om å stenge selskapet ute var for hard.

– Jeg tok litt for mye Möllers tran, sier Gotaas.

Han opplyser at nye henvendelser vil bli behandlet på samme måte som henvendelser fra andre medieaktører som vil være med polarinstituttet ut på tur.

– Men det er klart: erfaringer vi gjør oss med medieaktører som er med oss ut i felt, er en faktor som spiller inn når vi skal vurdere en ny henvendelse. Det skulle bare mangle, sier Gotaas, som nå håper sluttstrek for saken er satt.

Sluttstrek er imidlertid ikke satt for filmselskapet, som frykter at saken vil få konsekvenser for deres videre arbeid.

– De ønsker å ha et godt forhold til Norsk Polarinstitutt. Men de føler at instituttet ikke har vilje til å lytte til deres versjon. Det er grunnen til at vi nå vurderer å bringe saken inn for Klima- og miljødepartementet for vurdering, sier advokat Johannes Sundet.

NRK har forsøkt å få Børge Ousland i tale om saken, men han er på ekspedisjon i polhavet og ikke tilgjengelig for kommentar.