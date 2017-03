Frykter seriestarten ryker for Espejord

En uke før seriestarten hjemme mot Brann har TIL-trener Bård Flovik fått flere ting å tenke på. Et noe B-preget TIL-lag slapp igjen inn tre mål – denne gang mot Bodø/Glimt i generalprøven på Alfheim.

Enda verre er det at Runar Espejord sent søndag kveld kommer hjem fra Portugal til Tromsø på krykker – etter å ha pådratt seg en ankelskade i fredagens U21-kamp i Portugal.

– Er seriestarten i fare for Espejord?

– Ja, det vil jeg ta høyde for kan være tilfelle, men vi får håpe det beste. Vi får sette alle kluter til, og behandle han for å få han klar. Men det er usikkert, sier Flovik til NRK.

Hjem på krykker søndag kveld

Det var like før pause i U21-kampen mot Portugal Espejord pådro seg skaden.

– Jeg gikk opp i en hodeduell og en motspiller landa oppå foten min. Forsøkte å gå det av meg, men var sjanseløs. Jeg måtte bytte, sier Runar Espejord.

Han ankommer Tromsø sent søndag kveld – på krykker!

Runar Espejord er skadet. Og usikker til seriestarten mot Brann. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

– Har fått beskjed om å gå minst mulig på foten. Fortsatt er det ømt og jeg har hevelse, sier Espejord.

– Hva trur du selv? Blir du klar til Brann-kampen om en uke?

– Det er umulig å si. Det skal vel tas bilder når jeg kommer hjem. Og selv om det kjennes håpløst ut akkurat nå, kan det gå kjapt å komme tilbake hvis ikke leddbåndene er skadet. Eller det er noe annet, sier Espejord.

Billige baklengs

Han fikk sett de siste minuttene av kampen mot Glimt fra Gardermoen på nett. TIL snudde 0–1 til 2–1 midtveis i 1. omgang etter fine mål av Slobodan Vuk og El Hadj Mour Samb.

Men etter pause snudde Glimt til 3–2 – før Christian Landu Landu, som scoret selvmål i starten av kampen, utlignet til 3–3 etter en corner.

To av Glimts tre mål kom etter svakt forsvarsspill hos TIL, som også mot Djurgården i Stockholm sist helg slapp inn tre mål.

– Billige baklengs bekymrer, klart, det skal ikke skje. Vi skal ikke slippe inn for lette mål. Men det er bra at vi ikke taper når vi kommer under 2–3 mot slutten, sier TIL-trener Bård Flovik.