Frykter pyroman etter tre skolebranner på under en uke

– Det at det muligens går en pyroman rundt på skolen er skremmende. Vi er hele tiden redde for at det skal begynne å brenne igjen, sier Tobias Posti Bakken.

Han og de andre elevene ved Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har sett seg lei på den siste ukas hendelser.

– Man skal ikke behøve å føle seg utrygg på skolen.

De tre brannene har funnet sted på forskjellige toaletter og garderober i skolebygget. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Øker antall overvåkningskameraer

Mandag denne uken brøt det ut brann på toaletter i skolebygget. Det er den tredje brannen på under en uke ved skolen. Alle de tre brannene har funnet sted på forskjellige toaletter og garderober i samme gang. Ved to av tilfellene har de 500 elevene og ansatte måtte evakueres.

– Dette vekker mye engstelse blant både elever og ansatte, sier rektor, Asbjørn Rikardsen.

Tirsdag ble det holdt et informasjonsmøte på skolen. Ledelsen har også iverksatt akutt-tiltak, og har nå leid inn vektere som skal være synlig i hele skolebygget. I tillegg økes antallet overvåkningskameraer.

– Vi prøver å informere elevene og de ansatte så godt vi kan, og vi skal ha en ny gjennomgang av rutinene ved skolen, sier Rikardsen som legger til at skolen har tett dialog med politiet om veien videre.

– Misbruk av ressurser

Politiet ser svært alvorlig på hendelsene, og etterforskningen pågår for fullt.

– I verste fall kan det gå liv eller noen kan bli alvorlig skadet. Slik kan vi ikke ha det, spesielt på en slik stor skole som denne, sier Kenneth Helberg i politiet.

– I tillegg er det misbruk av ressurser, noe som er meget uheldig.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte, men er sikre på at brannene er påsatt, og etterforsker nå sammenhengen mellom de tre brannene.

– Vi vil fortsette med vitneavhør og foretar tekniske undersøkelser, så får vi se hvor det fører oss.