Frykter ny krise i luftambulansetjenesten. Kan miste én av tre teknikere

– Vi leverer flysikkerhet. Dersom teknikerne mine slutter må jeg si fra at jeg ikke kan levere lenger, sier administrerende direktør Erlend Olsen i LT Tech, selskapet som utfører vedlikehold på Lufttransport sine ambulansefly.

Uro blant pilotene for luftambulanseflyene i Norge har fått store konsekvenser for beredskapen de siste månedene. Nå viser det seg at det seg også at uro blant teknikerne kan gi utfordringer.

Under et møte blant LT Techs medlemmer i forrige uke, kom det frem at syv flyteknikere kan komme til å si opp jobben de neste månedene. Fem har søkt seg vekk, og to har fått jobbtilbud andre steder.

Olsen mener situasjonen vil være uhåndterbar dersom en tredjedel av de til sammen 21 flyteknikerne slutter.

Det er med bekymring han nå ser på fremtiden til luftambulansetjenesten.

– Vil utløse heftige reaksjoner

Hovedtillitsvalgt i Norsk Helikopteransattes Forbund, Øystein Sandnes, sier det vil bli vanskelig å holde flyene i gang uten teknikere som kan undersøke og rette opp eventuelle feil. Ifølge han vil det ikke være nok å erstatte teknikerne som eventuelt slutter.

Å utdanne en flytekniker tar seks til syv år, og selv etter ferdig utdanning vil teknikeren være uerfaren, og dermed en risikofaktor, mener Sandnes.

– Vi har dårlig tid på utestasjonene, og vi kan ikke ha uerfarne teknikere som ikke er trygge nok til å kunne jobbe raskt og effektivt under press, sier Erlend Olsen i LT Tech.

Erlend Olsen i LT Tech mener luftambulansetjenesten vil stoppe opp dersom syv flyteknikere slutter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Olsen tror flere teknikere kan komme til å følge etter, dersom de syv det er varslet at kan slutte, forlater LT Tech.

– Jeg tror det vil utløse en heftig reaksjon hos dem som sitter igjen, og at også de vil søke seg til andre jobber.

Ingen kontakt med ny operatør

Ifølge Øystein Sandnes i Norsk Helikopteransattes Forbund har det ikke vært noen kontakt mellom flyteknikerne og Babcock, selskapet som skal ta over luftambulansetjenesten etter Lufttransport, sommeren 2019.

Han sier de håper alle har jobb til neste år, men at usikkerheten ble større etter det ikke ble virksomhetsoverdragelse. Hadde det skjedd hadde flyteknikerne vært sikret jobb og nåværende lønn i det nye selskapet.

– Vi har ikke hørt noe fra Babcock i det hele tatt, og føler press og usikkerhet på hva fremtiden vil bringe. Vi har ikke fått noen signaler, sier han.