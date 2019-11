– Vi ser ikke en snarlig løsning, og er bekymret for at det kan vare. I AMK og UNN er vi mentalt forberedt på at det kan vedvare over tid, sier medisinsk leder i luftambulansen, Bård Rannestad.

KREVENDE: Medisinsk leder i Luftambulansen Bård Rannestad sier det har vært en tøff tid for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Foto: Hans Ludvig Andreassen/NRK

Det er omtrent seks måneder siden det svenske selskapet Babcock overtok driften av flyambulansetjenesten. Siden da har beredskapen vært svekket. En vesentlig årsak er pilotmangel. Det er tidkrevende både å ansette og å trene opp nye piloter.

Ferske tall NRK har fått viser at ambulanseflyene i snitt hadde 88,61 prosents tilgjengelighet i hele landet, i oktober. Dag til dag har tallene svingt fra mellom 74,74 til 98.61 prosent.

Dette skriver Luftambulansetjenesten om krav til beredskap Ekspandér faktaboks Kontraktene for ambulansefly og ambulansehelikopter har ingen absolutte krav til levert beredskap i prosent, men systemet har vist seg å gi svært høy tilgjengelighet på helikopter. For hvert fly i døgnberedskap kan operatør ikke ha mer enn 12 timer utmelding pga. planlagt teknisk vedlikehold per måned.

For hvert fly i døgnberedskap kan operatør ikke ha mer enn 12 timer utmelding pga. mangel på personell per måned.

Ved uforutsette teknisk feil skal det, så raskt som mulig og senest etter 12 timer, settes inn reservefly. Beredskapsavbrudd som er lengre enn dette utløser økonomisk straff for operatør. I forrige flykontrakt lå det, litt forenklet sagt, et krav til operatør om å levere 95 prosent beredskap med fly og piloter tilgjengelig på vakt målt i gjennomsnitt over tre måneder. Kravet ga rom for svingninger i den leverte beredskapen uten at operatør kunne trekkes økonomisk for dette, så lenge gjennomsnittet landet på 95 prosent pr. kvartal. Kravene til levert beredskap for helikopter har vist seg å gi jevnere leveranse av beredskap. Derfor er kravene i flykontrakten endret. Kilde: luftambulanse.no/feil-om-krav-til-levert-beredskap-i-ambulanseflytjenesten

NRK har vært i kontakt med flere personer som er bekymret for at det blir både vår og sommer før krisen i ambulanseflytjenesten er over. Kildene hører til både innenfor og utenfor ambulanseflytjenesten.

Også lederen av Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, tror krisen vil vare en stund. Han forteller at dagens situasjon gir dem utfordringer.

– Vi kan forvente at vi ikke får pasienten av gårde slik vi fikk tidligere. Det stiller krav til dem som står igjen på bakken for å holde situasjonen stabil, og for å finne andre løsninger, sier Røsbø.

JOBBER HARDT: En Beech B250, ett de nye ambulanseflyene til Babcock. Selskapet sier de jobber hardt hver dag for å nå full beredskap. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Høie: – Ikke bra

På spørsmål til helseminister Bent Høie (H) på hvor lenge han kan leve med at Babcock ikke leverer i henhold til kontrakt, svarer han slik:

– Det er selvfølgelig ikke bra. Vi har sanksjonsmuligheter i kontrakten, men det viktigste for meg er at vi har god beredskap for befolkningen. Derfor har vi satt inn ekstratiltak. Det vil det være så lenge det er behov for det, sier Høie.

BOT OG BEDRING: Helseminister Bent Høie mener beredskapen blir bedre enn før, bare Babcock innfrir kontrakten. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Tiltakene Høie snakker om er et fly av typen Beech 250 med svensk mannskap, og ett av Forsvarets Bell-helikoptre. Babcock selv sier at de jobber for å snart kunne stå på egne ben:

– Vi jobber hardt hver dag for å bruke ressursene vi har optimalt, slik at pasientene kommer frem dit de skal på en sikker og god måte, sier operativ direktør i selskapet, Hans Skog-Andersen.

Men utenfor Babcock frykter altså flere at beredskapskrisen blir langvarig.

Fakta om luftambulansetjenesten Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for all luftambulanse (både fly og helikopter) i Norge.

Helseforetaket eies av de fire regionale helseforetakene og har hovedkontor i Bodø.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.

Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: (Arendal, Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø).

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: (Gardermoen, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes).

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.

Helikoptrene flyr primært ambulanseoppdrag, en også noe søk og redning.

Redningstjenesten, 330 skvadronen, flyr også en del ambulanseoppdrag for Luftambulansetjenesten.

Må finne andre løsninger

Én av dem er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol. Hun sier hun «på ingen måte» er trygg på at problemene i tjenesten er over i januar, slik helseministeren har sagt i Stortinget.

STOLER IKKE PÅ HØIE: Ingvild Kjerkol mener Babcock-saken ikke er politisk for opposisjonen, men en bekymring fordi garantier ikke innfris. Foto: Pål Hansen / NRK

– Ingen av forsikringene helseministeren har gitt Stortinget har holdt vann. Det ser vi nå i ettertid, sier hun.

Bård Rannestad, medisinsk leder i Luftambulansen, vil ikke spekulere rundt Høies utsagn om at krisen er over i januar.

– Men det er helt klart store oppgaver som skal løses. Vi varslet jo om utfordringene våren 2018, og erkjenner dessverre at krisen har vedvart. Vi får vente og se, sier han.

Flere piloter

Klinikksjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jon Mathisen, sier beredskapsnivået er langt lavere enn før.

– Vi hadde forventet at det skulle være en kortvarig dipp i tjenesten og kvaliteten da Babcock tok over. For hver dag som går vil sannsynligheten for at vi ikke har et fly når vi virkelig trenger det, øke. Det er vi bekymret for, sier han.

BEKYMRET: Klinikksjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jon Mathisen, frykter det kommer en dag der man ikke får et fly når man trenger det. Foto: Pål Hansen / NRK

Helseminister Høie holder fast ved at han mener det meste snart blir bedre. Bare Babcock leverer etter kontrakten.

– Da vil det være både bedre kapasitet samlet sett, og bedre beredskap i form av folk i bakvakt. Når de kommer opp på det nivået som var i kontrakten, mener vi det vil gi bedre beredskap enn i den gamle kontrakten, sier Høie.

Samtidig melder Babcock at flere piloter blir tilgjengelig etter at de inngikk en avtale med Pilotforeningen:

– Den gamle avtalen hindret oss i å kunne bruke pilotene optimalt. Dette hinderet er nå fjernet. Vi har forhandlet frem en bedre utnyttelse av stand by-pilotene. Vi oppgraderer styrmenn til å bli kapteiner, og vi ansetter nye piloter, sier Skog-Andersen.

