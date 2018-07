Fritidsbåter blir dumpet og avglemt: – Dagens ordning er for dårlig

Svein Ole Karlsen i Harstad båtforening skuer utover et antall avglemte båter og mislykkede prosjekt som har fått status «båtvrak».

Svein Ole Karlsen i Harstad båtforening. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Båteiere klarer ikke å få ut fingeren. De tar båtene på land i god tro om at de skal reparere dem, skifte motor og gjøre dem klar for en ny sesong, men så skjer det ikke noe. De blir stående på land og avglemt.

Et høyt antall båter over hele landet står plassert på land eller ligger på havets bunn. Grunnen er at båteiere glemmer de av eller ikke kjører de til vraking. Når eierne ikke tar ansvar gjør det ting vanskelig.

– Det er et problem at de ikke svarer oss. Spesielt når de eier tre båter alene, sier Karlsen.

Færre tar imot de store

1. oktober i fjor innførte Miljødirektoratet en ny returordning for fritidsbåter. Det avhenger av båtens størrelse hvor den kan leveres. Dersom båten er under 15 fot (rundt 4,5 meter) er kommunen pliktig til å ta imot båten.

Vrakpanten for å levere en fritidsbåt til et godkjent mottak er 1.000 kroner uansett hvor langt du kjører.

Hildegunn Iversen i Miljøstiftelsen Loop. Foto: PRIVAT

Problemet kommer først dersom båten du skal levere er større, mellom 15 fot og 15 meter. Det er færre anlegg som har godkjenning for å ta imot disse båtene.

– I verste fall må de som skal levere båtvrakene sine transportere de et godt stykke før de kommer til et godkjent anlegg, sier Hildegunn Iversen i miljøstiftelsen i Loop som støttes av Klima- og miljødepartementet.

For dårlig

På nettsiden sortere.no viser Iversen til at det er mulig å sjekke hvor nærmeste vrakpantordning og godkjente anlegg befinner seg.

Verst er det for dem som bor i Finnmark: har du en båt som er over 15 fot og bor i Kirkenes, er nærmeste returstasjon over 700 kilometer unna. Raskeste vei er gjennom Finland.

– Vrakpantordningen er for dårlig. Jeg mener at det burde være vrakpant på båter uansett størrelse. Kanskje må vi fremtiden ta en høyere depositum for båter som blir stående og råtne? Svein Ole Karlsen

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her finner du returstasjoner for båter som er større enn 15 fot. Se ellers sortere.no for mer detaljerte adresser.

Forbedringer

Vrakpantordningen ble innført i fjor høst. 2018 er derfor det første året ordningen får virke gjennom en hel båtsesong. Per april hadde 3200 båter blitt levert inn til betalingsanlegg som følge av denne ordningen.

Klima – og miljødepartementet viser til at de er opptatt av at ordningen skal fungere:

«Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å evaluere returordningen for fritidsbåter med forslag til eventuelle forbedringer med frist februar 2019».

I en SMS til NRK skriver Hanne Gideonsen i Miljøpartiet de Grønne følgende:

– Å gjøre panteordningen bedre er et skritt i riktig retning, samtidig må renovasjonsforetakene finne kapasitet til å ta imot. Det bør virkelig ikke være lettere og billigere å dumpe avfall enn å levere det inn, skriver hun.