Frikjent for drap – krever tre millioner kroner fra staten

Nesten 500 dager satt mannen i varetekt samtidig som politiet etterforsket det brutale drapet på Magnar Sivertsen i Nord-Troms i 2013. Sammen med en annen ble han dømt til ti års fengsel for å ha drept Sivertsen på en krenkende måte.

Mannen i 40-årene anket avgjørelsen, og ble frikjent i Hålogaland lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til den drepte mannens familie.

Blankt avvist

På den andre siden krevde mannen som ble frikjent nesten tre millioner kroner i erstatning fra staten etter 14 måneder i varetekt. Også kostnadene til privatetterforsker ville mannen ha dekket.

– Mannen har vært utsatt for et inngrep av voldsom betydning som gjør at det er rimelig å kreve erstatning på tre millioner kroner, sa mannens forsvarer, Svein Kristian Wikstrøm til NRK da kravet kom.

Nå har Statens sivilrettsforvaltning blankt avvist alle kravene fra mannen. Fordi de mener han har motvirket oppklaring av saken da han satt varetektsfengslet. Også kravet om dekning av tapt arbeidsinntekt er avvist fra statens side.

«Det fremgår av selvangivelsen fra 2013 at saksøker har vært sykemeldt, og har fått sykepenger utbetalt. Det foreligger derfor ikke årsakssammenheng mellom pågripelsen og tapt arbeidsfortjeneste» skriver Regjeringsadvokaten. De vil ikke kommentere saken ovenfor NRK før den er behandlet i Oslo tingrett førstkommende torsdag.

Det var lørdag 21. september i 2013 at en 55-åring ble funnet død i sitt hjem i Olderdalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms.