Fortvilet over overturisme: – Turistene gjør fra seg i hagene til folk

Norske turistperler har opplevd en massiv opptur de siste årene og det kan blir trangt på de mest populære stedene. Det kan gi penger i kassa, men for lokalbefolkningen og miljøet kan det bli for mye av det gode.

– De går i hagen til folk og gjør fra seg. I tillegg kaster de søpla fra seg der de står, og det er ikke bra. Så vi mener kommunen burde ta tak, sier Ingvard Johansen.

Han er styremedlem i Ersfjordbotn utviklingslag. Jakten på de perfekte nordlysmotivene har de siste årene ført mange turister til den lille bygda.

Torsdag inviterte næringsministeren ulike aktører fra turistnæringen og reiselivskommuner for å diskutere overturisme.

– Selv om det finnes steder i Norge som har behov for flere turister, har enkelte steder har antallet på turister blitt så stort at det er snakk om mer utfordringer enn muligheter, mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Flere av aktørene etterlyste statlig regulering av antall cruise-skip som får komme til havn, mer finansiering til å kunne utbedre toalett og infrastruktur og et strengere regelverk av Airbnb.

Disse destinasjonene ble representert i møtet: Ekspandér faktaboks Lofoten

Longyearbyen

Geiranger

Flåm/Aurland

Bergen

Trolltunga

Preikestolen/Kjerag

Tromsø

Lyngen

Senja

Vil kunne begrense antall turister

Tromsø er et av stedene i Norge som har blitt en svært yndet turistdestinasjon.

Det bekreftet leder i kommunens byutviklingskomité, Tone Marie Myklevoll (Ap), som representerte Tromsø under møtet i Stortinget.

– Bare de siste åtte årene har vi opplevd nesten en dobling av turister. Og vi tror det vil doble seg igjen til 2030. Derfor er det viktig for oss å få en nasjonal ramme om hvordan man blant annet skal håndtere useriøse aktører, mente Myklevoll.

– Kanskje staten også kan gi ekstra kompensasjon til infrastruktur til kommuner som får ekstra mye turister? spurte Myklevoll statsråden.

Turister som tar bilde av seg selv på toppen av Tromsø, Fløya. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

For flere av aktørene var det viktig å få frem at de ikke har overturisme, men at det like gjerne kan handle om manglende tilrettelegging for turisme.

Det mente også reiselivsdirektør Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord som representerte Flåm under møtet.

– Overturisme er ikke et problem, men en mulighet. Vi har jobbet mye for å tilpasse volumet av besøkende, men ønsker et tydelig regelverk for å kunne ha grenser på antall besøkende som kommer til bygda.

For bare noen år siden var det langt mellom gjestene på vintertid, men nå har juleturismen kommet til bygda i Aurland kommune.

Useriøse aktører er en stor utfordring

– For oss handler det om tilrettelegging. Det er en stor vekst som skjer i en uorgansisert bransje. I tillegg er det viktig for oss at guidene har ordentlig utdanning og får lønnen man har rett på.

Det mener lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen, som representerte Svalbard under møtet.

Tall fra Visit Svalbard viser at mørketida trekker turister som aldri før og øya opplever mer enn ei tredobling av turister.

Olsen fortalte blant annet at «cowboy-virksomhet» skremmer bort ungdom til å ville utdanne seg til guider.

For rundt ti år siden tok Svalbardsamfunnet imot rundt 3.500 turister fra oktober til januar. I 2018 var tallet godt over 12.000. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sommeren 2019 var et nytt rekordår for Preikestolen. Over 300.000 personer gikk til fjellplatået.

Likevel understreker daglig leder i Stifelsen Preikestolen, Helge Kjellvold, at det kun er kø 2-3 dager om sommeren.

– Det handler om å vite når turistene kommer. Vi har god kontroll på sikkerhet, men vi ønsker regelverk på å kunne regulere folk på selve platået, sier Kjellvold.

I tillegg ønsker de å forby telting langs turstien og forbud mot dronebruk.

I løpet av ti år har tallet på ivrige turgåere på Preikestolen steget med 147 prosent. Foto: Paul Kleiven / NPK

Virke Reiseliv var blant dem som tok til ordet for at tiden er inne for å få turistskatt på plass.

– Vi i Virke håper statsråden nå lytter til de tydelige innspillene og leverer. Det trengs for å sikre en god og bærekraftig utvikling av norsk reiseliv, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Ifølge en fersk undersøkelse vil nordmenn heller reise til Lofoten og Nord-Norge enn Maldivene i 2020.

Vil helst unngå skatt

Røe Isaksen er fornøyd med møtet og mener aktørene har vært flinke til å sortere problemene.

– Det er noen lokale problemstillinger som jeg mener må være lokale. Men det er flott å se hva de ulike kommunene har gjort for å bedre situasjonen, sier Isaksen.

– Regjeringen er ikke tilhenger av at det skal innføres skatt. Det er blant annet for å unngå at kommuner begynner å lage egne skatteregler. Det kan til slutt skremme turistene.