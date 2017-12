Forsvaret vil bruke museumsanlegg til egne formål – trolig for første gang

– Vi har fått stoppordre, sier fylkeskonservator Anne Karine Sandmo i Troms fylkeskommune.

Årsaken er at anleggene igjen kan bli tatt i bruk av Forsvaret.

– Vi har satt i gang et arbeid for å få fredet dette området. Men for en tid siden fikk vi beskjed fra Forsvaret om at vi måtte vente, fordi den militære situasjonen nå var blitt sånn at det kanskje var aktuelt å ta i bruk disse anleggene igjen, sier Sandmo.

Vil vurdere alle militære anlegg

Forsvarets Forum skriver at Forsvaret – trolig for første gang – kan komme til å ta i bruk et museumsanlegg til operative formål.

FORELØPIG STANS: Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet sier Forsvaret foretar en gjennomgang av militære anlegg. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Det kalles Frøylinjen, og er en rekke forsvarsanlegg som ble bygd i Troms under den kalde krigen. Anleggene var ment å skulle stoppe en sovjetisk invasjon lenge nok til at allierte styrker kunne komme til unnsetning.

Nå foretar Forsvaret en landsomfattende gjennomgang om hva som skal skje med alle militære anlegg:

– Anvendelse av Forsvarets anlegg er foreløpig stanset i påvente av et nytt operativt planverk, sier oberstløytnant Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet.

En del av anleggene er allerede sanert.

Populært blant publikum

De siste årene har kommandoplassen i Storfjord vært åpnet for publikum, og har vært populært. Men stoppordren betyr i praksis at publikum ikke lenger slipper til, sier fylkeskonservator Sandmo:

VIL HA ÅPENT ANLEGG: – Det er veldig synd dersom vi i fremtiden ikke skal få bruke dette for publikum, sier Anne Karine Sandmo. Foto: Laila Lanes / NRK

– Dette er foreløpig. Vi vet ikke hva Forsvaret lander på til slutt, men per i dag står alt i bero, og vi får bare håpe Forsvaret tar vare på det inntil de har bestemt seg.

Sandmo beklager at anlegget i Storfjord ikke lenger får være åpent for publikum.

– Det er veldig synd dersom vi i fremtiden ikke skal få bruke dette for publikum, for å fortelle om Nord-Norges krigs- og kaldkrigshistorie, og hvor viktig dette området i nord var i den internasjonale storpolitikken, sier hun, og legger til:

– Det er noe helt annet å stå i selve anlegget, la oss si i kommandoplassen, gå inn under bakken, gå i de lange korridorene, og å se kart på veggene og inventar som fortsatt står igjen der.